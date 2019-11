Feyenoord ziet kansen slinken na gelijkspel

Feyenoord heeft nog maar een kleine kans om de groepsfase van de Europa League door te komen. De ploeg van trainer Dick Advocaat speelde in de eigen Kuip met 2-2 gelijk tegen Rangers FC, dat met acht punten nu op kop gaat in de groep. Om de knock-outfase te halen, moet Feyenoord op 12 december winnen bij FC Porto en hopen dat Young Boys verliest in Glasgow.

Jens Toornstra opende na een half uur de score met een schot dat door Rangers-verdediger Filip Helander nog van richting werd veranderd. Alfredo Morelos promoveerde kort na rust de eerste Schotse kans tot een doelpunt. De Colombiaan kopte in de 65e minuut ook de 1-2 binnen. Feyenoord kwam weer langszij via Luis Sinisterra. Met vijf punten uit vijf wedstrijden hebben de Rotterdammers nu nog maar een kleine kans om door te gaan.

AZ pakt punt mee

In het andere Europa Leauge-duel van donderdagavond plaatste AZ zich op sensationele wijze voor de volgende ronde. De Alkmaarse ploeg speelde in Den Haag tegen FK Partizan en keek lange tijd tegen een achterstand van 0-2 aan.

Dankzij Ferdy Druijf pakte de nummer twee van de eredivisie toch nog het vereiste punt voor kwalificatie: 2-2. Druijf viel twee minuten voor tijd in en kwam na negentig minuten tot scoren. AZ speelde in die fase al met tien man na de tweede gele kaart in de 83e minuut voor aanvaller Myron Boadu.

PSV speelt momenteel tegen Sporting, de voetbalclub uit Lissabon. De club uit Eindhoven stond na een half uur spelen 2-0 achter. (ANP)