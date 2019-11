Europees Parlement roept noodtoestand uit voor klimaat

Het Europees Parlement (EP) heeft donderdag de noodtoestand uitgeroepen voor het klimaat binnen Europa en wereldwijd. 429 Europarlementariërs stemden in Straatsburg in met de resolutie voor die symbolische stap, met 225 stemmen tegen en 19 onthoudingen. Eerder deze week debatteerden parlementariërs over de term ‘noodtoestand’, die volgens sommigen te ver gaat.

Met het besluit wil het EP bij de nieuwe Europese Commissie aandringen op ambitieuze nieuwe maatregelen tegen klimaatverandering. Zo moet nieuw beleid ook zijn afgestemd op het streven de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad.

In de EU is klimaat een zeer politiek thema. Alles leidt tot discussie

In een andere resolutie die is aangenomen eist het Parlement dat binnen de Europese Unie zo snel mogelijk klimaatneutraliteit wordt bereikt, op z’n laatst in 2050. Als tussenstap moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent zijn gereduceerd. Volgens het Parlement moet daarbij ook extra streng worden gekeken naar de emissies in mondiaal transport en in de transportsector binnen de verschillende lidstaten.

Het uiteindelijke reductiedoel moet nog worden opgenomen in de Europese Green New Deal, de maatregelen voor verduurzaming van de EU die Eurocommissaris Frans Timmermans zal vormgeven. Die plannen worden in december verwacht. Volgende week neemt een EU-delegatie deel aan de klimaattop van de Verenigde Naties in Madrid.