Drie medewerkers ebola-kliniek omgekomen bij aanvallen in Congo

Bij aanvallen op ebola-behandelcentra in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo zijn donderdagochtend drie hulpverleners omgekomen. Het gaat mogelijk om lokale medewerkers. Ze werden aangevallen door „gewapende groepen” die afkwamen op een medisch centrum bij het stadje Mangina en een kliniek die bekendstaat als de Biakato Mines Health Area, in de aangrenzende provincies Noord-Kivu en Ituri.

„Het breekt ons hart dat onze grootste angst is uitgekomen”, schrijft de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op Twitter. Volgens hem zijn bij de aanvallen ook gewonden gevallen, al is niet bekend hoeveel. Volgens lokale autoriteiten zijn de aanvallen uitgevoerd door ‘mai mai-rebellen’, een benaming voor gewapende burgermilities.

‘Ebola bestaat niet, dat weet u toch ook’, hoorde correspondent Bram Vermeulen op reportage in Oost-Congo

Woensdag besloot de WHO om medewerkers binnen te houden, toen demonstranten een complex van de Verenigde Naties (VN) bij de stad Beni binnendrongen. De organisatie heeft inmiddels 49 medewerkers geëvacueerd uit de regio; zo’n 70 hulpverleners van de organisatie zijn wel nog aanwezig in Beni. Sinds zondag wordt in het noordoosten veel gedemonstreerd door inwoners, die vinden dat de internationale hulporganisaties en de VN er niet in slagen hen te beschermen tegen de gewapende milities in de regio. In de buurt van Beni is de rebellenbeweging Forces Démocratiques Alliées (ADF) actief, die vecht tegen de VN maar ook aanvallen op burgers uitvoert.

Wantrouwen naar hulpverleners

Het geweld van rebellenbewegingen als de ADF bemoeilijkt de vaccinatie-campagnes en de behandeling van ebolapatiënten. Hulpverleners waarschuwen al maanden dat de verslechterde veiligheid het niet alleen gevaarlijk maakt om gemeenschappen te bezoeken, ook groeit het algehele wantrouwen van de bevolking jegens de internationale organisaties.

Die vijandigheid naar de hulpverleners groeit „net nu de vaccinaties een effect begonnen te sorteren”, stelt de WHO. In de afgelopen maand werden, op een paar dagen na, „geen nieuwe gevallen van besmetting” gerapporteerd. Sinds de uitbraak van de epidemie in het land zijn ruim 2.100 mensen aan het virus overleden, volgens de laatste statistieken van de overheid.