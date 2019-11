Dodental van aardbeving Albanië stijgt naar 42

Het dodental van de aardbeving in Albanië is gestegen naar 42. Dat meldt persbureau Reuters donderdag.

Albanië werd dindsdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4, de zwaarste in decennia. Het epicentrum van de beving lag op dertig kilometer afstand van de hoofdstad Tirana. Vooral de grote havenstad Durrës werd hard getroffen. Daar wordt in drie ingestorte gebouwen nog gezoekt naar overlevers.

Hulpdiensten zijn nog op zoek naar slachtoffers, maar de hoop dat zij levend onder het puin vandaan gehaald worden daalt. De beving veroorzaakte zeker 650 gewonden, van wie een handvol in kritieke toestand is.

Naschokken

Donderdag werd Albanië getroffen door naschokken, waarvan de sterkste een kracht van 5,1 had. De Albanase regering heeft voor dertig dagen de noodtoestand afgekondigd in de getroffen gebieden rond Durrës en Tirana. De totale omvang van de schade is nog niet bekend.

Minister van Binnenlandse Zaken Sander LLeshaj deelde donderdag op Facebook een foto van een tentenkamp in de stad Thumanë. Volgens persbureau AP verblijven sinds dinsdag zo’n 2.100 Albanezen in de kampen. In 2020 hebben de mensen die dakloos geworden zijn door de beving weer een dak boven hun hoofd, beloofde de regering.

Twee maanden geleden werd Albanië ook al opgeschrikt door een aardbeving. Meer dan honderd Albanezen raakten toen gewond door de beving met een kracht van 5,6.