De films en series van week 48: Servant, The Irishman, The Report, Broken

Servant

M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Glass) heeft samen met schrijver Tony Basgallop een serie gemaakt voor de nieuwe streamingdienst van Apple. Servant is een thriller over een koppel dat hun overleden baby vervangt door een levensechte pop. Ze huren ook een mysterieuze babysitter in. Shyamalan staat bekend om zijn twists en ook deze serie beloofd veel gekke plotontwikkelingen. Apple TV+, tien afleveringen (wekelijks).

The Irishman

Het nieuwe meesterwerk van Martin Scorsese staat nu al op Netflix. De streamingdienst financierde het peperdure gangster-epos met Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci. We zien het leven van Frank Sheeran (De Niro), een gangster die ging werken voor vakbondsleider Jimmy Hoffa (Pacino). De film beslaat meerdere decennia en de oude acteurs zijn dankzij computertechnieken ook als jonge versies van zichzelf te zien. Netflix, 209 minuten.

The Report

Ook Amazon brengt een grote film al snel na een beperkte bioscooprelease online uit. The Report gaat over het onderzoek naar martelpraktijken die de CIA na 9/11 gebruikte. Met Adam Driver als volhardende onderzoeker Daniel Jones. Amazon Prime Video, 118 minuten.

Broken

Een reportageserie over misstanden bij het produceren van goedkope consumentenproducten, van namaakmake-up tot e-sigaretten. Netflix, vier afleveringen.