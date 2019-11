China hekelt Amerikaanse steun voor demonstranten in Hongkong

De Chinese regering heeft donderdagochtend de Amerikaanse ambassadeur Terry Branstad op het matje geroepen, om hem duidelijk te maken dat „de ernstige inmenging in binnenlandse aangelegenheden” door de Verenigde Staten niet worden gewaardeerd. Dit naar aanleiding van wetgeving ter ondersteuning van pro-democratie-demonstranten in Hongkong, die woensdagavond lokale tijd door de Amerikaanse president Donald Trump werd ondertekend.

Het gaat om twee wetten die vorige week bijna unaniem werden aangenomen in de Amerikaanse senaat. Zo wordt het mogelijk om sancties in te stellen tegen functionarissen in China en Hongkong die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. Ook wordt de verkoop en export opgeschort van geweldsmiddelen die door de politie in Hongkong zijn ingezet tegen de demonstranten, zoals traangas en rubberkogels. Donald Trump liet woensdag weten dat hij hoopt dat deze Hong Kong Human Rights and Democracy Act leidt tot een vreedzame afwikkeling van de steeds gewelddadigere protesten die al maandenlang worden gevoerd in Hongkong.

‘Machtswellust van VS’

Volgens het bestuur van Hongkong en de Chinese regering zorgt de Amerikaanse wetgeving echter juist voor een verergering van de situatie. Persbureau Reuters citeert een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken: „Deze zogenaamde wetgeving zal de vastberadenheid van het Chinese volk, inclusief de bevolking van Hongkong, alleen maar versterken en het bewustzijn van de sinistere bedoeling en de machtswellust van de Verenigde Staten vergroten.”

China waarschuwde eerder al dat de wetgeving „negatieve gevolgen” zal hebben voor de VS. Het is niet bekend welke tegenmaatregelen het land wil nemen, maar de discussie over de wetten heeft mogelijk wel een weerslag op de voortdurende handelsbesprekingen tussen de twee landen.

