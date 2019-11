AZ overwintert in Europa na een wonderlijke ontsnapping

De 87ste minuut loopt al. Toeschouwers dalen van de trappen in het Cars Jeans Stadion in Den Haag, op weg richting uitgang. Kan je het ze kwalijk nemen? Hoop vervliegt langzaam in deze minuten – of is al vervlogen. Het lijkt zo’n avond dat het er voor AZ, ploeg in vorm, niet in zit.

0-2 achter tegen Partizan Belgrado. Met tien tegen elf, na de tweede gele kaart voor aanvalsleider Myron Boadu zeven minuten voor tijd. Weinigen die op dat moment nog geloof zullen hebben gehad in de slotfase die uiteindelijk zou volgen.

AZ was zichzelf niet, stroef als het speelde. Zou het de druk zijn? De verwachting bij velen dat het deze ploeg wel zou lukken? Een gelijkspel zou immers voldoende zijn voor overwintering in de Europa League.

Het talentrijke AZ maakt indruk deze Europese campagne. In de voorronde werkte het zich in een thriller langs Royal Antwerp FC, waardoor de club zich plaatste voor het hoofdtoernooi. Daarin speelde het knap gelijk tegen Manchester United en won het twee keer met overmacht van het – weliswaar zwakke – Astana.

Gezien de situatie van AZ, dat voor de thuisduels is uitgeweken naar Den Haag na het gedeeltelijk instorten van het dak van het eigen stadion, is dat een extra knappe prestatie.

Maar deze natte novemberavond moet de ploeg zich opnieuw uitvinden. 0-2 achter na 26 minuten. Eerst rondt Takuma Asano een strakke steekpass af. Tien minuten later straft Seydouba Soumah geklungel in de Alkmaarse opbouw af; aanvoerder Teun Koopmeiners leed balverlies na een moeilijke bal van doelman Bizot.

AZ is defensief kwetsbaar, na rust wordt enkele keren ternauwernood 0-3 voorkomen. De thuisclub probeert de druk op te voeren, maar komt er niet doorheen.

Leven in de wedstrijd

Tót de 88ste minuut aanbreekt. Een diepe bal van Koopmeiners die eindeloos onderweg lijkt, invaller Ferdy Druijf staat tussen twee verdedigers in en maakt met een soort knikkende achterwaartse beweging met zijn achterhoofd zomaar 1-2, met enige hulp van de Partizan-doelman die volledig verkeerd staat.

Opeens komt er weer leven in de wedstrijd, in het stadion. Linksbuiten Oussama Idrissi schiet op de paal. De vierde official houdt zijn bord omhoog: zeven minuten extra tijd.

AZ zet aan. Fredrik Midtsjø zet door op rechts, geeft een voorzet op Druijf, die de bal één keer laat stuiteren en dan hard uithaalt: 2-2, nog via de hand van de keeper. Spits Druijf, de invaller, die de wonderlijke ontsnapping verwezenlijkte.

AZ gaat met Manchester United naar de volgende ronde. En krijgt met de wedstrijd in de laatste speelronde op 12 december op Old Trafford nog een fraaie bonus – al kan AZ nog groepswinnaar worden bij een zege.

Feyenoord speelde thuis 2-2 tegen Rangers en heeft nog een kleine kans op Europese overwintering.