Hakim Ziyech heeft er bewonderaars bij

Bewonderaars heeft Hakim Ziyech van Amsterdam tot in Afrika. En na woensdagavond zullen het er voorlopig niet minder worden.

In Frankrijk toonde de spelmaker van Ajax zich opnieuw van zijn beste kant in de gewonnen uitwedstrijd bij Lille OSC (0-2). Niet alleen omdat hij bij beide doelpunten van Ajax een grote rol speelde. Ook vanwege de wijze waarop hij zich na zeventig minuten ontfermde over een ventje dat de boarding was overgeklommen om even in zijn nabijheid te kunnen verkeren.

Een bedreiging? Niet voor Ziyech. De middenvelder trok de jongen tegen zich aan zoals Ronaldo en Messi dat soms zo teder met ‘veldindringers’ doen en fluisterde iets wat zijn jonge bewonderaar glimlachend in de armen van de stewards deed drijven. „Ziyech, Ziyech”, zongen de meegereisde fans uit Amsterdam.

Ziyechs ster is rijzende, maar het is nog altijd niet zeker of hij ook na de Kerst nog in de Champions League te bewonderen is. Al voor de vijfde speelronde in de groepsfase stond vast dat Ajax ook bij een zege niet zeker zou zijn van de achtste finales. Bij een nederlaag zou de club ook niet zijn uitgeschakeld. Alles komt aan op de thuiswedstrijd tegen Valencia, op dinsdag 10 december, waarin een punt volstaat om de volgende ronde te halen. Bij verlies moet Ajax hopen dat Chelsea in Londen niet van Lille wint.

Met de trein

Anders dan gewoonlijk reisde Ajax per trein naar Lille. Directeur Edwin van der Sar belde enkele weken terug met NS-topman Roger van Boxtel en die regelde dat de oud-doelman dinsdag op perron 15b van Amsterdam CS in een gereserveerde trein kon stappen die spelers, stafleden en sponsoren in ruim tweeënhalf uur naar Noord-Frankrijk bracht. Beter voor de spieren, beter voor het milieu.

Uit pr-oogpunt was het een handig één-tweetje. Al relativeerde Van der Sar dat maatschappelijk bewustzijn onlangs zelf nog, toen hij op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zei dat Ajax géén politieke partij is, als reactie op de kritiek wegens het aanstaande trainingskamp in Qatar. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty veroordeelde het dat Ajax vrijwillig gebruik gaat maken van faciliteiten die door arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden uit de grond zijn gestampt.

Als het op goede sier aankomt, moet Ajax het eerder hebben van wat er binnen de lijnen gebeurt. Van spektakelvoetbal. De club bewees vorig seizoen met dominant aanvalsspel dat van elke topclub te winnen is en heeft daarmee de norm zodanig opgeschroefd dat je de eigen achterban tegenwoordig kunt horen zuchten als de schwung er niet is. Zoals thuis tegen Chelsea (0-1).

Best ironisch. Een club die in het ene seizoen Juventus en Real uit de Champions League knikkert, heeft het seizoen erop automatisch meer te verliezen. Goed is soms niet goed genoeg.

Toch hebben de fans geen klagen. Ook zonder de verkochte parels Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt gaat Ajax aan kop in de eredivisie, met elf punten voorsprong op PSV, terwijl de ploeg de koppositie bezet in groep H van de Champions League.

Tegen Lille moest Ajax het doen zonder Daley Blind en Joël Veltman, beiden geschorst na hun rode kaarten bij Chelsea. Zo kon Perr Schuurs zijn basisdebuut in de Champions League maken, de robuuste mandekker die nu ook op het hoogste niveau mag bewijzen waarom Ajax hem bij toenmalig eerste-divisiekampioen Fortuna Sittard weghaalde. Hij speelde solide, met minder risico dan Noussair Mazraoui, die al in de eerste helft solliciteerde naar een tweede gele kaart en in de rust uit voorzorg werd vervangen door Mexicaan Edson Álvarez.

Grote zorgen zal trainer Ten Hag niet hebben gehad. Nog voor zijn speelwijze echt op de proef werd gesteld, ontplofte het uitvak. Te midden van die 2.600 meegereisde fans: directeur Van der Sar. Onder zijn pullover bleef zijn stropdas keurig op zijn plek, al juichend in de nok van het stadion.

Welgeteld één minuut en 34 seconden waren er nodig voor het snelste doelpunt van deze jaargang in de Champions League. Een klassiek Ajax-doelpunt. Een snelle aanval, afgerond door de man die dinsdag nog groots werd verwelkomd toen hij in Lille uit de trein stapte, Hakim Ziyech.

De tandem

Zoals hij in Noord-Frankrijk onder fans met Marokkaanse roots zijn bewonderaars heeft, heeft hij dat ook in Afrika, waar de Marokkaanse international uit Dronten evenals doelman André Onana is genomineerd als Afrikaans voetballer van het jaar.

Zijn grootste wapen is zijn trap. En dat bleek ook de zuiverheid waarmee hij de 0-1 binnenschoot. Zelfde verhaal bij de 0-2. Met een indraaiende pass richting tweede paal stelde hij Quincy Promes in staat te scoren. Had de analist van Lille afgelopen weekend tijdens Ajax-Heracles zitten slapen? Ook toen vonden de twee elkaar blindelings. De tandem als wapen.

Toch had Ajax het nadien moeilijker dan het snelle doelpunt had doen vermoeden. Lille, momenteel tiende in de Franse competitie, kon overwintering in Europa al vergeten, maar voetbalde bij vlagen prima, mits je de afronding van kansen niet meetelde – dat leek helemaal nergens op.

Wanneer de kansen wel goed werden afgewerkt, stond doelman Onana in de weg. Ook hij speelde uitstekend, maar ook hij kon woensdag niet aan Ziyech tippen.