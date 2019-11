Zeven jihadisten ter dood veroordeeld voor aanval op café in Bangladesh

Zeven leden van een islamitische terreurgroep zijn woensdag ter dood veroordeeld in Bangladesh voor een grote aanval op een populair toeristencafé in 2016. De uitspraak werd gedaan door een speciaal antiterreurtribunaal in de hoofdstad Dhaka woensdag, melden internationale persbureaus. Bij de aanval kwamen 22 mensen om het leven, onder wie 18 buitenlanders. Ook de aanslagplegers werden gedood.

Het gaat om de meest dodelijke gerichte aanval op buitenlanders ooit in het overwegend islamitische land. De leden van de groepering Jama’at ul Mujahideen Bangladesh zijn schuldig bevonden aan het organiseren van de actie , het maken van bommen en moord. Volgens de Bengaalse justitie bestaat er „geen enkele twijfel” over hun medeplichtigheid. De mannen kunnen nog in beroep. Een achtste verdachte werd woensdag vrijgesproken.

Machetes

Op 1 juli 2016 openden vijf militanten het vuur in het volle café Holey Artisan Bakery in een diplomatenwijk van Dhaka, waarna ze aanwezigen gijzelden. Zeven Japanners, negen Italianen, een Amerikaan en een Indiër kwamen om het leven. Gijzelaars die volgens getuigen geen verzen uit de Koran konden voordragen, werden omgebracht met machetes. Ook werden twee agenten gedood.

Na twaalf uur grepen commando’s van het Bengaalse leger in en werden de terroristen gedood. Autoriteiten wisten achteraf leden van de groepering te achterhalen die geholpen hadden met de voorbereidingen.

Lees ook: De hakmesterroristen treffen nu ook expats

De aanval volgde op een reeks kleinere extremistische aanslagen, onder meer op schrijvers, religieuze minderheden, en activisten. Terreurgroep Islamitische Staat eiste eerder de aanslag op, maar dat was volgens premier Sheikh Hasina niet terecht. Jama’at ul Mujahideen Bangladesh zou op zichzelf geopereerd hebben. De groepering strijdt voor een strenggelovige samenleving waar de islamitische sharia-wetgeving wordt nageleefd.