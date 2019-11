Websupermarkt Picnic haalt 250 miljoen aan kapitaal op

Vier grote Nederlandse familiefondsen steken opnieuw een flink geldbedrag in online supermarkt Picnic. De geldschieters stellen gezamenlijk 200 miljoen euro beschikbaar, zo kondigde Picnic woensdagochtend tijdens een persconferentie aan. Naast de kapitaalinjectie stelt ABN Amro via een lening nog eens 50 miljoen euro beschikbaar.

De geldsom is onder meer afkomstig van de fondsen NPM Capital van de familie Fentener van Vlissingen en Hoyberg van de familie Hoyer. Ook de families Van der Wal van supermarktketen Boni en De Rijcke van drogisterij Kruidvat leggen wederom geld in. Drie jaar geleden haalde Picnic bij dezelfde groep investeerders al eens 100 miljoen euro op. Welk belang de geldschieters door hun nieuwe injectie in Picnic verwerven, wil het bedrijf niet zeggen.

Een flink deel van het geld is bestemd voor de ontwikkeling en de bouw van een nieuw, gerobotiseerd distributiecentrum. Dat zal over twee jaar in gebruik worden genomen op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide, pal langs snelweg A2. Volgens Picnic gaat het om een „hypermoderne” locatie die in Europa zijn gelijke niet kent.

Winkelmandjes vullen is voorlopig nog mensenwerk: In een banaan knijpt de robot te hard

Met behulp van geautomatiseerde sorteer- en distributiemachines, en door Picnic zelf ontwikkelde intelligente software, is het nieuwe centrum in staat „een individuele tomaat goed te behandelen”, aldus medeoprichter Frederik Nieuwenhuys. In veel van de distributiecentra die supermarkten nu gebruiken is dat nog niet mogelijk: de apparatuur en software kunnen wel omgaan met dozen, maar veel minder met losse producten, omdat die allemaal een eigen vorm en stevigheid hebben.

‘Gevarieerder’ werk

Ook kan het centrum door de nieuwe software de inkoop nog beter afstemmen op de vraag van klanten, wat de verspilling van voedsel volgens Nieuwenhuys „tot bijna nul” moet reduceren. Toch gaat al die automatisering niet ten koste van de werkgelegenheid, benadrukt hij. Bij het toekomstige distributiecentrum in Utrecht, ruim 40.000 vierkante meter groot, is werk voor ongeveer duizend mensen.

Dat werk zal bovendien „gevarieerder” zijn dan in de huidige magazijnen, stelt Michiel Muller, een van de andere directeuren. Op dit moment worden alle bestellingen nog met de hand samengesteld en ingepakt, het zogeheten ‘orderpicken’. Over dat werk klinkt regelmatig kritiek, onder meer bij vakbonden: het tillen is fysiek zwaar, stressvol en eentonig, menen zij.

In het nieuwe distributiecentrum hoeven werknemers minder te „sjouwen en tillen”, aldus Muller. Ze hoeven niet langer met een rek vol karretjes langs de schappen maar staan langs stations die voorzien worden via een lopende band. „De goederen komen dan naar de picker toe. Die hoeft niet meer eindeloos rond te lopen.”

Tegelijkertijd stelt het nieuwe distributiecentrum Picnic ook in staat te blijven groeien, legt Nieuwenhuys uit. De laatste twee jaar kampte het bedrijf in meerdere Nederlandse steden met lange wachtlijsten, omdat de belangstelling bij consumenten groter was dan de beschikbare capaciteit van de bestaande magazijnen. Met het centrum in Utrecht kan Picnic nog eens 150.000 bestellingen per week extra leveren.

Uitdager van Albert Heijn

Ruim vier jaar na oprichting is Picnic nu actief in ruim honderd steden in Nederland en Duitsland, die worden bediend vanuit zeven distributiecentra. Die centra zullen naast de nieuwe locatie blijven bestaan, aldus Muller. Het bedrijf heeft zo’n 4.000 werknemers en zet dit jaar naar verwachting 300 miljoen euro om, waarmee het een van de grootste online boodschappenverkopers van het land is.

In steden waar Picnic al langer actief is, heeft het concern zelfs een groter online marktaandeel dan de belangrijkste concurrent Albert Heijn, zo constateerde marktonderzoeker GfK dit voorjaar in een onderzoek voor vakblad Distrifood. De internetonderneming had daar in het eerste kwartaal ruim de helft van de markt in handen, tegen dik 30 procent voor Albert Heijn. Landelijk gezien is Albert Heijn nog wel de grootste, omdat het bedrijf in meer plaatsen levert dan Picnic.

Winstgevend is Picnic overigens nog niet: in 2017, de laatst beschikbare cijfers, leed het bedrijf een verlies van 45,5 miljoen euro.