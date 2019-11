RTL-directeur Peter van der Vorst poseerde als morele wedergeboorte

Mijn opa, geboren in 1912, was een lieve man die geen uien lustte. Zijn lievelingsgerecht was hachee. Na enkele decennia huwelijk deed hij een ontdekking. Ontzet zei hij tegen mijn oma: „Ans, er zit een stukje ui in mijn hachee!”

Ik moest aan mijn opa denken toen RTL-directeur Peter van der Vorst dinsdagavond bij RTL Nieuws uitlegde dat hij „diep geschokt was” door een gesprek met deelnemers aan het RTL-programma De Villa. Zij bleken door de makers te zijn aangezet tot grensoverschrijdend gedrag. Het slecht bekeken De Villa was vorige week al stopgezet, nu ging ook het wel succesvolle neefje Temptation Island in de koelkast. In het item noemde Van der Vorst een paar keer producent Blue Circle (ook bekend van Boer zoekt vrouw) bij naam. Bij RTL zelf waren twee mensen op non-actief gezet. Iedereen die „inhoudelijk betrokken” was bij de zaak moest zich „kapot schamen”. Voor de directeur gold dat kennelijk niet.

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen mijn opa en Peter van der Vorst. Het eerste is dat mijn opa geen handelaar in hachee was en deze niet aanprees als uivrije delicatesse. Het tweede is dat hij niet de kok de schuld gaf: hij begreep direct dat hij de ui in zijn hachee al bij honderd eerdere gelegenheden had kunnen ontdekken.

Zo niet Peter van der Vorst, ‘directeur content’ van een zender waar de centen wel vaker voor het fatsoen gaan. Hij duwde eerst zijn producent onder de bus en poseerde toen als de laatste Nederlander die dacht dat wat hij nota bene guilty pleasures noemde, onschuldige programma’s waren.

Want laat daar geen misverstand over bestaan: het voorlopig stopzetten van RTL’s ophitsprogramma’s maakt dinsdag tot een heugelijke dag in de Nederlandse televisiegeschiedenis. Zowel in De Villa als in Temptation Island werden de deelnemers uitgekleed, volgegoten en opgefokt om ze van hun remmingen te verlossen en zo het onderling gevoos te maximaliseren. Dat was nodig ook. In twee weekjes filmen moeten liefst zestien afleveringen van drie kwartier worden gevuld. Onder die druk weet je zeker dat er grenzen zullen worden overschreden. De kans dat Temptation Island nog terugkeert lijkt me klein.

De morele wedergeboorte van Van der Vorst verdient wel enige context. Zo kwam de zaak niet aan het rollen doordat RTL zélf De Villa de maat nam, maar omdat er clipjes uit de uitzending online rondgingen, onder meer dankzij programmamaker Tim Hofman. Die had bovendien aangekondigd deze week met meer verhalen te zullen komen, wat RTL nog meer publicitaire schade had bezorgd. Dan kun je beter snel ingrijpen. Bovendien kunnen de resultaten van het ‘onafhankelijk onderzoek’ dat Van der Vorst aankondigde over Temptation Island mooi van pas komen als het contract met producent Blue Circle moet worden ontbonden. Het productiebedrijf is onlangs ook door RTL aan de kant geschoven als de producent van de dagelijkse talkshow Beau.

Intussen was het aardig om te zien hoe RTL-uitzendingen met de materie zouden omgaan. De verslaggever van RTL Nieuws hield zijn baas voor: „Dat klinkt alsof je vindt dat je zelf mag blijven.” (Het antwoord verwees naar de ‘zes maanden’ die Van der Vorst nu directeur is; het zijn er bijna negen.)

Bij de avondtalkshows liet Van der Vorst zich niet zien. In RTL Boulevard banjerde Peter R. de Vries dwars door de pogingen om het klein te houden, door te melden dat de zender bij de producenten expliciet ‘meer seks’ had besteld.

Alles wijst er dus op, om terug te keren in hacheesferen, dat er in deze kwestie nog heel wat uien gesneden zullen worden.