Tweede Kamer met Rutte in debat over burgerdoden Irak

D66 en ChristenUnie willen onderzoek naar burgerslachtoffers Het gaat al even niet meer over premier Rutte, maar coalitiepartner D66 komt toch even bij zijn herinnering toch. Kamerlid Salima Belhaj wil weten wat Rutte zich precies herinnerd van zijn gesprek met Hennis over mogelijke burgerdoden en of hij achteraf niet vindt dat hij had moeten doorvragen. Belhaj vindt dat "zorgvuldigheid, geloofwaardigheid en verantwoording" belangrijk zijn, zeker bij zaken van leven en dood. "Hoe kan het dat vier jaar later nog niet vaststaat hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen?" D66 wil dat zo'n onderzoek er alsnog komt. "Nederland heeft morele plicht om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen, omdat publieke verantwoording over burgerslachtoffers fundamenteel is in een democratie." Joël Voordewind van de ChristenUnie steunt zo'n onderzoek ook en wil ook van minister Bijleveld weten waarom het ministerie van Defensie in de hele affaire "de indruk wilde wekken dat er niets ernstigs aan de hand was." Voordewind herkent bij Defensie "de neiging om onwelgevallig nieuws te verzwijgen, er lijkt een zwijgcultuur te zijn over alles wat fout gaat".

CDA: waarom niet beter onderzoek naar burgerdoden gedaan? CDA-Kamerlid Martijn van Helvert begint met het prijzen van de Nederlandse luchtmacht, die volgens hem meestal heel precies bombardeert. "Maar juist als het anders gaat dan bedoeld moet het ministerie goed communiceren. Juist dat is niet gebeurd." Van Helvert vindt het goed dat minister Bijleveld in het vorige debat al haar excuses heeft gemaakt. Hij vindt ook dat het kabinet "zorgvuldig" onderzoek heeft gedaan naar wie binnen het kabinet op welk moment op de hoogte was. Wel zegt Van Helvert dat het zijn partij "bevreemdt" dat er niemand op het ministerie van Defensie in de jaren na het bombardement in 2015 op het idee kwam om de mogelijke burgerslachtoffers uitgebreider te onderzoeken.

Wilders: mistgordijn om Rutte uit de wind te houden PVV-leider Geert Wilders spreekt in zijn inbreng vooral over "de onderlinge verbondenheid en collegialiteit" in de coalitie. Hij haalt het vorige debat over Hawija aan, waarin minister Bijleveld zei dat premier Rutte waarschijnlijk over de burgerdoden heeft geïnformeerd en hem zo "voor de bus gooide", aldus Wilders. De PVV-leider ziet in het kabinet "politici die meer bezig zijn met elkaar en hun positie veilig stellen" dan met het belang van Nederland. "Ze liegen en bedriegen de boel bij elkaar en houden elkaar de hand boven het hoofd." Wilders is ervan overtuigd dat Rutte van de burgerdoden heeft geweten. Hij noemt de VVD "een leugenmachine" en vindt dat het kabinet nu "een mistgordijn optrekt om de premier uit de wind te houden". De PVV'er vindt dat de hele kwestie "aan alle kanten stinkt" en hoopt dat het kabinet er over valt. "Nog even en Nederland kan over Rutte zeggen: ik heb geen actieve herinneringen aan die man."

Ouwehand: in welk universum leeft de premier? Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vraagt zich af "in welk universum" premier Rutte leefde als hij eerder mogelijke berichten over burgerdoden "niet alarmerend" vond. "Het kabinet heeft in een eigen realiteit geleefd", vindt Ouwehand. "Er is geen excuus voor het niet volledig informeren van de Kamer en het niet instellen van een onderzoek." Ouwehand zegt dat het Openbaar Ministerie weliswaar concludeerde dat er niemand vervolgd hoefde te worden voor het bombardement, maar een zelfstandig onderzoek door het kabinet bij zoveel burgerdoden had niet misstaan, vindt Ouwehand. De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet ook eerder werk had moeten maken van het compenseren van de slachtoffers in Irak. 50Plus-leider Henk Krol vindt vooral het problematisch dat het geheugen van premier Rutte hem steeds in de steek laat. "Er moet veel gebeuren wil 50Plus het vertrouwen in deze ploeg kunnen behouden."

PvdA onder vuur om deelname aan vorige kabinet PvdA-Kamerlid John Kerstens wordt aangevallen op het feit dat zijn partij in 2015 in de regering zat samen met de VVD. Verschillende partijen vragen zich af of bewindslieden van de PvdA, zoals minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, niet ook op de hoogte waren van de grote hoeveelheid burgerdoden in Hawija. Koenders heeft dat eerder hard ontkend. "Ik kan me er niets van herinneren. Ik ben er absoluut niet over ingelicht", zei Koenders. PVV-leider Wilders vindt dat de PvdA net zo hard verantwoordelijk is van wat hij "leugens" over de burgerdoden noemt. Denk-leider Tunahan Kuzu zegt: "Ik ben het niet vaak met Wilders eens, maar de PvdA heeft honderd kilo boter op het hoofd." Van linkse partijen krijgt Kerstens de vraag of de PvdA verlenging van de missie zou hebben gesteund als toen al duidelijkheid was over de burgerdoden. Dat kan Kerstens niet zeggen, maar hij had de informatie absoluut willen hebben, zegt hij. tomjanmeeus Tom-Jan Meeus Uit antwoord PvdA’er Kerstens op vragen Wilders rijst op dat de PvdA dezelfde verdedigingslijn als Rutte heeft: zoals Rutte hadden de toenmalige bewindslieden Koenders en Ploumen juni 2015 geen informatie over burgerdoden #Hawija 27 november 2019 @ 18:28 Volgen

Klaver: was verlengen missie belangrijker dan waarheid? Jesse Klaver (GroenLinks) vraagt zich af of de informatie over de burgerdoden in Hawija niet is achtergehouden omdat de Nederlandse militaire missie in Irak op 19 juni 2015 werd verlengd, zo'n twee weken na het bewuste bombardement. "Was het verlengen van de missie belangrijker dan het delen van de waarheid?", vraagt Klaver zich af. Hij wil alsnog een feitenrelaas over het verlengen van de missie van het kabinet. Klaver vindt het "moeilijk te geloven" dat het kabinet niet al in 2015 over de mogelijke burgerslachtoffers hebben gesproken. De GroenLinks-leider vindt het belangrijk om ruim vier jaar na "deze tragische gebeurtenis" door te praten. "We staan hier omdat het kabinet met onze instemming militairen naar het buitenland stuurt. Als er dan burgerslachtoffers vallen moet de politieke leiding die informatie zo snel mogelijk krijgen. Dat is hier niet gebeurd."

Marijnissen: ongeloofwaardig dat Rutte niet van burgerdoden wist SP-leider Lilian Marijnissen stelt dat Rutte "herhaaldelijk" is geïnformeerd over de mogelijke burgerdoden in Hawija. Terwijl hij de Kamer nu zou willen doen geloven dat hij er geen herinneringen aan heeft. "Dat hebben we eerder gehoord", zegt Marijnissen, verwijzend naar Rutte's eerdere vergeetachtigheid in de debatten over de dividendbelasting. Marijnissen vindt het niet geloofwaardig dat Rutte niet op de hoogte was. Volgens haar had de premier moeten aanslaan op het "alarmerende karakter" over mogelijke burgerdoden rond het bombardement. Als hij het toentertijd echt niet wist, had Rutte meer moeten doen om informatie te achterhalen, vindt Marijnissen. "Hoe kan het dat deze informatie hem niet heeft bereikt, heeft hij dan niet doorgevraagd?" Marijnissen vindt dat "de mist alleen nog maar groter is geworden", ook omdat minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) in een Kamerbrief van deze week weer spreekt over "mogelijke" burgerslachtoffers. "Hoe denkt de minister haar positie nog te kunnen handhaven?", vraagt Marijnissen aan Bijleveld.

Nu moet Rutte verantwoording afleggen over Hawija Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) kreeg in een eerder debat al een motie van wantrouwen omdat gebleken was dat het kabinet de Tweede Kamer niet goed had geïnformeerd. In een nieuw beladen debat vanavond zal premier Mark Rutte zich moeten verantwoorden over wat hij precies op welk moment wist over de ongeveer 70 burgerdoden die vielen bij een Nederlands bombardement in Irak in 2015. Rutte is "vermoedelijk ingelicht", meldde het kabinet eerder deze week aan de Kamer, maar de premier herinnert zich dat in elk geval niet meer goed. Hoe geloofwaardig is dat, en had Rutte niet meer moeten aanslaan op signalen van destijds over een groot aantal burgerslachtoffers in Hawija? Hoe spannend het debat gaat worden zal afhangen van de verdediging van de premier en het optreden van Bijleveld, die in het eerste debat over Hawija geen sterke indruk maakte. Het debat komt op een moment dat er binnen de coalitie over tal van onderwerpen spanningen zijn. Hieronder de volgorde van sprekers: