Toch Maleisisch moordonderzoek naar dood model Ivana Smit

Justitie in Maleisië gaat alsnog een moordonderzoek openen naar de dood van het Nederlandse model Ivana Smit. Dat meldt Sébas Diekstra, de advocaat van de familie Smit, woensdag op Twitter. Smit werd in 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een woontoren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Begin dit jaar oordeelde een rechter in Kuala Lumpur juist dat Smit (18) door een ongeluk om het leven was gekomen. De nabestaanden gingen in hoger beroep. Daarin bepaalde het gerechtshof vorige week dat er geen sprake was van een ongeval, maar dat Smit overleed door „het handelen van derden”.

Smit was op 7 december 2017 met een Amerikaans stel, dat in de toren woonde, mee naar huis gegaan om te feesten en te drinken. Volgens haar familie is ze ergens gedurende de avond overleden aan een overdosis drugs. In haar bloed zaten sporen van alcohol en hoge doseringen drugs. Het Amerikaanse stel zou bang zijn geweest voor reputatieschade en daarom het lichaam van Smit van het balkon hebben gegooid. De man en vrouw ontkennen betrokkenheid bij Smits dood.

Schoonmaakster

Tijdens de gerechtelijke behandeling vorig jaar van de zaak werd al duidelijk dat de Maleisische politie niet erg nauwkeurig te werk is gegaan bij het onderzoek naar het overlijden van Smit. Forensisch onderzoekers gingen bijvoorbeeld pas aan de slag in het appartement van het Amerikaanse koppel toen een schoonmaakster daar de vloer al had gedweild. Mogelijk zijn bij die schoonmaakactie sporen verloren gegaan.

Ook op de conclusie van de Maleisische patholoog die oordeelde dat Smit was omgekomen door de val, bleek een en ander aan te merken. De lijkschouwer onderzocht het lichaam van de Nederlandse niet op de dag van haar overlijden, en ook niet op locatie. Een tweede, door de familie aangevraagde lijkschouwing in Nederland bracht aan het licht dat Smits verwondingen niet veroorzaakt kunnen zijn door haar val.