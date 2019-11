Somalische Nederlander krijgt levenslang om steekpartij Manchester

Mahdi M., een man met de Nederlandse nationaliteit van Somalische afkomst, is woensdag in Manchester veroordeeld tot levenslang omdat hij daar eind 2018 drie mensen neerstak. M., die sinds zijn negende in het Verenigd Koninkrijk woont, heeft drievoudige poging tot moord bekend. Ook is hij schuldig bevonden aan „bezit van informatie die waarschijnlijk nuttig is voor een persoon die een terroristische aanslag pleegt of voorbereidt”, aldus de politie van Manchester.

De 26-jarige M., die tijdens de aanval op het Victoria-treinstation „Allahu Akbar” en „leve het kalifaat” zou hebben geroepen, moet in ieder geval voor elf jaar de gevangenis in. Daarna kan hij proberen een beroep te doen op vervroegde vrijlating.

M. stak op Oudjaarsavond 2018 drie mensen neer met een keukenmes. Een 57-jarige vrouw en haar 56-jarige echtgenoot liepen daarbij een klaplong op. De man hield daarnaast een schedelfractuur over aan de aanval. Het derde slachtoffer was een agent die M. probeerde te arresteren nadat hij het koppel had neergestoken. Hij werd in zijn schouder geraakt. M. had nog een tweede, groter mes bij zich.