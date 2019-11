Russische koe mag genieten van virtuele zomerweide

Als het aan Russische boeren ligt, hebben hun koeien straks uitzicht op eeuwig groene weidegronden. Letterlijk. Het grote Russische melkveebedrijf RosMoloko baarde deze week opzien met een experiment waarbij koeien met behulp van virtual reality een droomwereld vol sappig lentegras kunnen betreden.

In het experiment – een samenwerking tussen RusMoloko, Russische veeartsen en IT-specialisten - krijgen koeien VR-brillen aangemeten met daarin de „unieke simulatie van een zomerweide”. Dat schreef het Moskouse Landbouwministerie maandag in een persbericht op de website.

Het idee achter het experiment is dat ontspannen en blije koeien meer of betere melk geven. De onderzoekers verwijzen onder andere naar een onderzoek van de universiteit van Wageningen naar het welzijn van melkvee, waaruit zou blijken dat de omgeving van invloed is op de gezondheid van een dier, en „als gevolg daarvan, op de kwaliteit en de hoeveelheid van de melk”. Eventuele positieve uitkomsten kunnen in de toekomst worden ingezet bij de modernisering van de melkveesector, aldus het persbericht.

‘Onverwachten oplossingen’

Dierenwelzijnonderzoeker Inge van Dixhoorn van de universiteit van Wageningen laat desgevraagd weten niet te weten over welk onderzoek het precies gaat. Ook kan zij geen uitspraken doen over de eventuele positieve effecten van brildragende koeien. „Zoiets hebben wij in ieder geval nog nooit gedaan”. Ze voegt eraan toe te twijfelen aan het effect van een 3d-bril, omdat koeien hun ogen aan de zijkant van het hoofd hebben en op een andere manier afstanden schatten dan mensen.

Volgens het Moskouse ministerie zou bij het ontwerp rekening zijn gehouden met de „speciale bouw van het koeienhoofd” en met het gezichtsvermogen van koeien. Volgens het ministerie willen Russische melkproducenten „niet achterblijven” bij internationale onderzoeken naar dierenwelzijn, en zijn ze „zelfs bereid om de markt nieuwe en onverwachte oplossingen te bieden”. Daarom klinkt in sommige Russische stallen ook al klassieke muziek.