Ambtenaren Belastingdienst willen integriteitscommissie

Negen op de tien medewerkers van de Belastingdienst wil een onafhankelijke externe integriteitscommissie waar ze hun verhaal kwijt kunnen over misstanden binnen de organisatie. Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV, waar ruim negenhonderd ambtenaren aan meededen.

Ook zeggen ambtenaren bijna unaniem dat er betere afspraken gemaakt moeten worden om klokkenluiders te beschermen. Volgen FNV-bestuurder Mieke van Vliet is sprake van een „afrekencultuur die leidt tot angst onder de medewerkers om misstanden te melden”.

De conclusies volgen twee weken nadat een onderzoekscommissie vaststelde dat de organisatie onterecht de kinderopvangtoeslag had stilgezet voor zo’n driehonderd gezinnen. Volgens Van Vliet waren deze problemen „een direct gevolg” van de slechte werkcultuur bij de Belastingdienst.

Ruim 40 procent van medewerkers vindt dat alleen de top van de organisatie hiervoor verantwoordelijk is, bijna de helft zegt dat de cultuuromslag zowel aan de top als op de werkvloer moet plaatsvinden. Ook klagen medewerkers dat leidinggevenden niet genoeg kennis van het werk van hun medewerkers en kijken ze onvoldoende kritisch naar politieke beslissingen en het ministerie.

Cultuurprobleem

Staatssecretaris Snel (D66, Financiën) concludeerde eerder dit jaar al dat er een cultuurprobleem heerst bij de Belastingdienst. Managers durven geen kritiek te uiten over hun collega’s. De staatssecretaris zei toen dat er gewerkt moest worden aan een „open en veilig klimaat” waar medewerkers „zich veilig voelen”.

FNV stemt in met die constatering, maar stelt nu dat er een onafhankelijke commissie nodig is om dit te bewerkstelligen. „Er moet naar de medewerkers geluisterd gaan worden. Daarvoor is een plek nodig waar ze veilig hun verhaal kwijt kunnen”, zegt FNV-bestuurder Van Vliet. Een woordvoerder van Snel was woensdag niet direct bereikbaar voor verder commentaar.