OM eist opnieuw 28 jaar cel in moordzaak broer Nabil B.

Tegen Shurandy S. heeft het Openbaar Ministerie woensdag opnieuw 28 jaar celstraf geëist voor de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., in maart vorig jaar. De Amsterdamse rechtbank had in januari een celstraf van twintig jaar opgelegd. Daartegen ging het OM, dat 28 jaar cel had geëist, in hoger beroep. Nabil B. werkt samen met justitie in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi.

Het OM eiste woensdag dezelfde hoge celstraf omdat de verdachte volgens haar een onschuldige man vermoordde en ook in hoger beroep geen volledige openheid van zaken geeft. Het OM noemt de moord „een aanslag op de rechtsstaat”.

‘Wie hij moest doden, liet hem koud’

De 41-jarige S. heeft de moord bekend, maar wilde niets zeggen over zijn opdrachtgever. Justitie hekelt woensdag de koelbloedigheid van verdachte S.. „Wie hij moest doden, liet hem koud”, aldus de advocaat-generaal.

Daags voor de moord had justitie bekendgemaakt een deal te hebben gesloten met Nabil B., en dat hij belastende verklaringen had afgelegd over de voortvluchtige Ridouan Taghi. Volgens justitie zit Ridouan Taghi achter zowel deze liquidatie, als die op Derk Wiersum afgelopen september, de advocaat van Nabil B..

Reduan B. werd doodgeschoten in zijn kantoor in Amsterdam-Noord. Anders dan zijn broer, had het slachtoffer geen contacten in het criminele circuit. B. was ondernemer en vader van twee kinderen. De rechtbank in Amsterdam doet op 16 december uitspraak.