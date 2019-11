Met een goede vriend lunch ik op Ibiza bij een gezellig restaurantje onder de warme najaarszon. Aan het tafeltje naast ons zitten twee meiden. Mijn maatje merkt op dat een van hen uitzonderlijk knap is. „Mwah, beetje girl next door” zeg ik. Hij is het daar absoluut niet mee eens. Een uurtje later komen we terug bij het hotel. We herkennen meteen de dames die de kamer naast ons binnen gaan.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl