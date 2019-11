‘Moordlustige buitenkat is in strijd met EU-regels’

Het is in strijd met Europese natuurbeschermingsregels om je huiskat buiten te laten lopen. Katten vormen een te grote bedreiging voor beschermde diersoorten. Dat betogen rechtsgeleerden Arie Trouwborst en Han Somsen van de Tilburg Universiteit woensdag in Journal of Environmental Law.

De academici hebben goed gekeken naar de EU-regels Natura 2000, voor het beschermen van de biodiversiteit, en concluderen dat loslopende moordlustige katten daar in strijd mee zijn. Huiskatten die buiten komen, zijn een van de grootste gevaren voor klein wild. Dit zou kunnen betekenen dat de staat verplicht is het te voorkomen.

Jaarlijks doden katten in Nederland miljoenen kleine dieren. Trouw schat dat er jaarlijks in Nederland 140 miljoen kleine dieren ten prooi vallen aan de Felis catus. Ook als katten niet doden, richten ze schade aan. Zo brengen ze ziektes met zich mee, en hun geur en aanwezigheid veroorzaken stress bij kleine dieren. Er zijn honderden beschermde diersoorten waar de kat een gevaar voor vormt.

Het is overigens niet zo dat Trouwborst en Somsen nu van plan zijn de Nederlandse staat of katteneigenaren voor de rechter te slepen. Wel stellen ze dat er mogelijk juridische grond is als bijvoorbeeld een natuurbeschermingsorganisatie zo’n zaak wil starten.

Enkele jaren geleden gaf NRC al tips aan katteneigenaren om te voorkomen dat hun geliefde pluis een slachting aanricht. Een kattenbel en opvallende halsband kunnen de jachtplannen van een kat verstoren. Ook kan het helpen begroeiing rondom vogelbadjes en voedertafels weg te halen, zodat katten zich er niet in kunnen verstoppen. Maar het meest effectieve advies blijft om de kat binnen te houden tijdens het broedseizoen, van april tot september.