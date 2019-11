Moord op journalist bedreigt nu de regering in Malta

Malta verkeert in een totale regeringscrisis nu leden van de regering van premier Joseph Muscat tot over hun oren betrokken lijken bij de moord, twee jaar geleden, op de Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia.

Muscat’s kabinetschef Keith Schembri trad dinsdag af nadat de politie hem arresteerde wegens mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Kort daarna maakte minister van Toerisme Konrad Mizzi, een bondgenoot van Schembri, ook zijn vertrek bekend. De minister van Economische Zaken, Christian Cardona, besloot zichzelf dinsdag op non-actief te stellen. Hij werd eveneens verhoord. Alle drie ontkennen betrokkenheid bij de moord, die Malta al twee jaar in de greep houdt. Woensdag werd bekend dat Schembri voorlopig vast blijft zitten.

Schembri en Mizzi worden al langer verdacht van betrokkenheid bij de moord op Caruana Galizia. De bekende Maltese onderzoeksjournalist stond op het punt een corruptieschandaal rond de twee te onthullen, toen haar auto werd opgeblazen door een bom.

Tienduizenden lezers

De 53-jarige Caruana schreef jarenlang over corruptie in de Maltese politiek en zakenwereld. Haar weblog Running Commentary trok dagelijks tienduizenden lezers. De moord houdt Malta al twee jaar in de greep, maar het onderzoek kwam traag van de grond.

Vorige week kwam het onderzoek op stoom na de arrestatie van de bekende Maltese zakenman Yorgen Fenech, eigenaar van een bedrijf dat een energiecentrale op Malta exploiteert. Hij probeerde per schip het eiland te ontvluchten nadat hij door een eerder aangehouden taxichauffeur was genoemd als opdrachtgever van Caruana’s moord. Fenech werd op de Middellandse Zee aangehouden, er is nog geen officiële aanklacht tegen hem.

Deze woensdagochtend werd Fenechs persoonlijke arts, Adrian Vella, gearresteerd die hem geholpen zou hebben geheime boodschappen door te geven aan Schembri. Volgens nieuwssite Malta Today zou de arts zijn patiënt afgelopen weekend onterecht in het ziekenhuis hebben opgenomen, opdat die zijn politieverhoor kon omzeilen. Dat werd 24 uur na de opname voortgezet.

Woedende menigte

De verdenkingen tegen de regeringsleden brengen premier Joseph Muscat in grote verlegenheid. Maandag verzamelde zich, voor de vierde keer in een week, een woedende menigte voor het Maltese parlement om Muscats aftreden te eisen. Onder het roepen van leuzen bekogelden demonstranten ministeriële auto’s met eieren, schreef Malta Today. De drie zoons van Caruana Galizia, die al twee jaar gerechtigheid eisen, voeren de druk op via sociale media, waar zij berichten posten over de Maltese ‘maffiastaat’ en de regering oproepen tot aftreden.