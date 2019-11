Mag mijn 8-jarige een YouTube-kanaal?

Vader: „Wij hebben drie dochters van 7, 8 en 9 jaar. De middelste wil al een aantal jaren een vlogcamera en een YouTube-kanaal. Ook wil ze een miljoen volgers en beroemd worden. „Ze denkt groot, en daar zijn we trots op. Daar zitten ook risico’s aan, omdat niet iedereen even welwillend is op het internet. Ze mag nu op de app TikTok, de opvolger van musical.ly met een profiel in privé-modus.

„Mijn vrouw vindt haar te jong voor een YouTube-kanaal. Ik vind dat ze het wel mag, op voorwaarde dat we haar posts en de reacties die zij krijgt samen met haar bespreken. Laten leren door ervaren dus. Wat is verantwoord in deze situatie?”

Praat mee met NRC Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

In besloten kring

Dian de Vries: „Meestal relativeer ik de zorgen van ouders over het online-verkeer van kinderen, maar in dit geval zeg ik toch: wacht nog even met een openbaar YouTube-account. Een kind van 8 heeft nog niet de mediawijsheid en sociale vaardigheden om te weten wat kan en niet kan. En de filmpjes blijven voor altijd online. Ook als ze ouder wordt, blijft uw dochter geconfronteerd worden met haar 8-jarige zelf; vooral pubers vinden dat helemaal niet leuk. Bovendien zien we in onderzoek dat juist de jongste kinderen online vaker negatieve reacties krijgen dan kinderen die al wat ouder zijn.

Dian de Vries (Universiteit Utrecht) is gepromoveerd op de invloed van sociale media op jongeren.

„Mocht u toch toestemming geven, houd het dan heel goed in de gaten. Maak goede afspraken wat ze wel en niet online zet, ook over de rest van het gezin. Er zijn nóg twee jonge kinderen in huis. En zet in ieder geval de reacties uit onder de filmpjes.

„Filmpjes leren maken en delen is hartstikke leuk, een kind kan zo spelenderwijs die vaardigheden oefenen. Maar houd het tot de middelbare school liever nog in besloten kring, dus alleen onder vrienden en familie. En blijf ook daarna een vinger aan de pols houden over wat ze openbaar op YouTube plaatst.”

Uitstellen

Patti Valkenburg: „Een YouTuber worden is een van de meest gewilde carrières onder kinderen en tieners van 6 tot 17. Uit onderzoek blijkt dat een op de drie kinderen en tieners zo’n carrière wil. De belangrijkste drijfveer is om rijk en beroemd te worden. Dat lukt niet bij iedereen natuurlijk, en daarom is het inderdaad essentieel om vanaf het begin de verwachtingen te managen.

Patti Valkenburg is hoogleraar Media, Jeugd & Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam.

„YouTuber of vlogger zijn heeft positieve kanten. Kinderen beleven er plezier aan, en oefenen vaardigheden zoals filmen en zichzelf presenteren. Ook bouwen ze netwerken op. Maar er zijn ook valkuilen, ook voor ouders. Bij een kind van 8 moet je meekijken, en wellicht ook reacties filteren. En weten of helpen bij wat ze post op haar kanaal. Dat kost ontzettend veel tijd.

„Als een kind negatieve reacties krijgt, of teleurgesteld is over de likes en views, bestaat de kans dat ouders zich dat ook aantrekken. Als u die tijd om er zo nauw bij betrokken te zijn niet heeft, zou ik er niet aan beginnen of het uitstellen tot ze wat ouder is.

„Als uw dochter wel mag gaan vloggen, zijn er een aantal zaken te bespreken. Welk imago streeft ze na? Hoe gaan jullie om met de privacy van uw kind, en die van uzelf en anderen in en buiten het gezin?

„Mocht u hem nog niet gezien hebben: de documentaire Mijn dochter de Vlogger (VPRO) geeft een eerlijk beeld over kindvloggers en de betrokkenheid van ouders.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 november 2019