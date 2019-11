Kiwanuka is op zijn best als hij het klein houdt in AFAS Live

Michael Kiwanuka maakt mooie, verzorgde retrosoul. De Britse zanger van Oegandese afkomst heeft in zijn tienjarig muzikantenbestaan al veel lof geoogst. Hij won BBC’s Sound of 2012 en werd vergeleken met soulhelden als Bill Withers en Marvin Gaye. Op drie gelauwerde albums ontwikkelde hij een stijl die gaandeweg persoonlijker werd. Zijn klaaglijke stem heeft bezieling, voor wie het voelen wil.

Het enige wat tegen Kiwanuka kan worden ingebracht is dat de vriendelijke zanger nogal braaf tussen de lijntjes kleurt. In AFAS trof hij een loyaal publiek dat ondanks veel gekwebbel tussendoor eerbiedig stil werd bij de ballade ‘Rest’ en dat sympathie had voor Kiwanuka’s vele malen herhaalde tekstregel „I’m a black man in a white world”. Zijn engagement is nogal dubbelzinnig. Wat bedoelt hij precies met het nummer ‘Hero’, dat volgens de clip lijkt te gaan over de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en gewelddadig Black Panther-protest in de jaren zestig?

Retro-elementen dragen zijn muziek, van de rollende orgelklanken tot de funky wahwahgitaar die in veel van zijn nummers figureren. De synthesizer wordt soms op een foeilelijke, seventies-achtige manier ingezet om dramatische orkestcrescendo’s te imiteren. Zijn muziek krijgt daardoor een symfonische lading, die detoneert met de soul die er wel degelijk in zit.

Veel beter is Kiwanuka als hij het klein houdt. Een kaal gespeeld ‘Rule the World’ met fraai vocaal weerwerk van zangeres Emily Holligan ontroerde veel meer dan de bombast van ‘Final Day’ of de gezwollen orkestratie van ‘Hard to Say’ dat aan het eind zowaar op Supertramp begon te lijken.

In de psychedelische ballade ‘I’ve Been Dazed’ en een roerend, achter de piano vertolkt ‘Solid Ground’ steeg Michael Kiwanuka boven zichzelf uit. Tijd heelt alle wonden en liefde is het antwoord: met zulke tijdloze sentimenten kan een soulzanger niet kapot.

Pop Michael Kiwanuka. Gehoord 26/11 AFAS Live, Amsterdam. ●●●●●