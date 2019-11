John Voppen volgt Pier Eringa op als baas ProRail

John Voppen wordt de nieuwe topman van spoorbeheerder ProRail. Hij gaat vanaf volgende maand aan de slag, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) woensdag bekendgemaakt. Voppen wordt de opvolger van Pier Eringa, die in juni zijn vertrek aankondigde.

De 47-jarige Voppen is goed bekend met ProRail. Hij werkt sinds 2005 bij de organisatie en zat vanaf 2016 als operatiedirecteur in de raad van bestuur. De afgelopen maanden, na het afscheid van Eringa, was hij al plaatsvervangend ProRail-topman.

Als bestuurder was Voppen verantwoordelijk voor het opvangen van de steeds groter wordende reizigersstromen. Ook moest hij het aantal storingen op het spoor verminderen, zodat treinen vaker op tijd rijden.

Pietje Bell

Voppens voorganger Eringa maakte de overstap naar Transdev, het moederbedrijf van vervoerder Connexxion. Hij is daar nu directeur. Eringa liet als ProRail-baas vaak luid zijn stem horen in de media. Hij nam geen blad voor de mond en hield ervan zo nu en dan te provoceren - reden voor toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven om hem dit voorjaar „een Pietje Bell” te noemen.

Eringa’s vertrek had mede te maken met het voornemen van het kabinet ProRail om te vormen in een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Op die manier wil Den Haag meer controle krijgen over de spoorbeheerder. Eringa was het niet met de omvorming eens. Van Nieuwenhuizen liet woensdag weten dat de inwerkingtreding van de wet die van ProRail een zbo maakt, nog steeds gepland staat voor 1 januari 2021.