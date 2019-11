Iraakse betogers branden Iraans consulaat plat

Iraakse betogers hebben woensdagavond het consulaat van Iran in de stad Najaf platgebrand. Dat melden internationale persbureaus. Zeker één demonstrant kwam om doordat de politie met scherp op de menigte schoot om te voorkomen dat mensen het consulaat binnen gingen. 35 andere betogers raakten gewond.

De demonstranten zijn boos op de overwegend sjiitische Iraakse regering en de invloed die het sjiitische Iran daarop uitoefent. Ze drongen het consulaat ondanks de politiekogels binnen en haalden daar de Iraanse vlag weg. In plaats daarvan hesen ze het Iraakse dundoek. Betogers riepen leuzen als „Iran wegwezen” en „de zege is aan Irak”. Het personeel van het consulaat kon op tijd ontkomen en bleef ongedeerd.

Corruptie

Het was de tweede keer in bijna twee maanden van grootschalige protesten dat een Iraanse diplomatieke post het doelwit werd van de volkswoede. Begin deze maand vielen Irakezen het consulaat in Kerbala aan. Agenten schoten toen vier betogers dood. Kerbala en Najaf, steden in centraal Irak, zijn belangrijke bedevaartsoorden voor sjiitische moslims.

Sinds het uitbreken van het oproer in Irak begin oktober zijn circa 350 mensen omgekomen. Het overgrote deel van de slachtoffers viel doordat de politie met scherpe munitie probeert de opstand te smoren. Ook woensdag werden in totaal zes mensen doodgeschoten. De demonstranten hebben genoeg van de corruptie van de regering in Bagdad, de werkloosheid en het gebrek aan fatsoenlijke basisvoorzieningen.