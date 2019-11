Kasper van der Laan is sensationeel grappig en onbekend: ‘Ik ben een zachtaardige cabaretier’

Hij was vroeger dik, zegt hij. „Wel 100 kilo. De aandacht voor mijn gewicht is blijvend. Elke dag let ik erop dat ik niet meer opneem dan ik verbrand. Ik heb ook een personal trainer om mee te sporten.”

De abrupte overgang van serieus naar ironie is typisch voor zijn manier van praten. Hij zegt het allemaal op dezelfde toon, waardoor je het idee krijgt dat hij eigenlijk nooit meent wat hij zegt. Dat hoort hij vaker, reageert hij. „Misschien ben ik bang dat het te gevoelig wordt als ik iets over mezelf vertel. Dan maak ik er een geintje van. Op school had ik op een gegeven moment de afspraak met een goede vriendin dat ik er een vingertje bij hield als ik iets echt meende.” Hij houdt zijn wijsvinger naast zijn mond. „Dan wist zij: oké, nu is hij echt boos. Eigenlijk erg dat zo’n gebaar nodig is. Maar ik stelde het zelf voor, want het was ook vervelend dat ze me nooit geloofde.”

Wat is erop tegen dat mensen je niet kunnen peilen?

„Soms wil ik dat ze doen wat ik zeg.” Hij steekt er desgevraagd zijn vinger niet bij op. „Had je niet het idee dat wat ik bij Toomler vertelde authentiek was? Nee? Dan doe ik toch mijn werk niet goed. Mijn voorliefde voor snoep geloofde je toch wel?”

Als Van der Laan deze week in première gaat, is hij 38 jaar. Pas op zijn dertigste begon hij aan comedy. Voor die tijd deed hij twee studies. Eerst bedrijfseconomie, terwijl hij thuis woonde in Ommen, Overijssel. Daarna media- en entertainmentmanagement in Breda. In Amsterdam werkte hij nog vijf jaar bij de NCRV, bij de online redactie.

Jarenlang trad hij op bij open podia. Na het volgen van een comedycursus bij Roel C. Verburg had hij „vijf minuutjes” waarmee hij zich staande hield. Hij bezweert dat het „voor iedereen” beter is dat hij niet eerder debuteerde. „Als persoon was ik er niet aan toe. Ik ben nu makkelijker in de omgang, heb meer zelfvertrouwen. Vanaf mijn dertiende ging ik naar het theater met mijn ouders, maar het kwam nooit in me op dat theater een beroepskeuze kon zijn.”

Dat je tot je 23ste bij je ouders in Ommen bleef wonen, was dat gebrek aan lef, aan wereldwijsheid?

„Beide, denk ik. Daar gaat mijn voorstelling ook over. Bevestiging krijgen van anderen is voor mij heel belangrijk. Dat zit in mij. Je moet mij aanmoedigen.

„In Ommen kwam ik niemand tegen en ik kwam niet echt ergens. Op donderdag ging ik zwemmen met een vriend en in het weekend gingen we poolen of naar de film. Dat was het. Er waren geen meisjes enzo. Toen dacht ik: dit slaat nergens op. Dit is niet wat het leven moet zijn.”

In Breda maakte hij vrienden die hij nog steeds heeft. „We zijn met zijn allen naar Amsterdam verhuisd.”