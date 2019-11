Het vakantiehuisje is gewilder dan ooit

Wie bij Floris Vogelaar (75) en zijn vrouw Elizabeth (71) op de Veluwe op bezoek komt en bij hun vakantiehuis aanbelt, moet een stapje terugdoen voor hij naar binnen kan. De voordeur opent niet verwelkomend naar binnen toe, maar zwaait naar buiten. Dat scheelt binnen namelijk aan ruimte.

Niet dat het echtpaar Vogelaar daar echt een tekort aan heeft. Sinds vorig jaar zijn ze in het bezit van een recreatiewoning op Buitenplaats Sprielderbosch in Koudhoorn, vlak bij Putten. Het huis heeft drie verdiepingen, drie kamers om te slapen, een ruime woonkamer met houtkachel en een open keuken met grote eettafel. Allemaal op een oppervlakte waar jonge huizenzoekers in de Randstad van dromen: 90 vierkante meter.

Het vakantiehuis van de Vogelaars is flink groter dan het landelijk gemiddelde voor vakantiehuizen van 70 vierkante meter. Het past in een trend die makelaarsvereniging NVM in recent marktonderzoek constateerde: vakantiewoningen worden de laatste jaren groter en luxueuzer. Was vijftien jaar geleden een op de acht woningen groter dan 100 vierkante meter, nu is dat een op vijf.

Veluws vakantiehuisje uit het goedkopere segment. Foto Bram Petraeus

Gemiddeld 146.000 euro

Een bijkomend verschijnsel is dat de markt voor recreatiewoningen – er zijn er zo’n 140.000 in Nederland – meer en meer trekjes van de ‘gewone’ woningmarkt vertoont. Vorig jaar steeg de verkoop ervan tot een recordaantal van 4.600. Het aanbod daalt, en de prijzen zijn gestegen naar het hoogste niveau ooit: gemiddeld 146.000 euro.

Dat bedrag komt nog niet in de buurt van de ruim drie ton die een gemiddeld ‘gewoon’ koophuis kost, maar de invloed van het gebrek aan woningen en de stijgende huizenprijzen is merkbaar, stelt de NVM. „De krappe woningmarkt beïnvloedt de markt voor vakantiewoningen. Meer mensen moeten, als ze bijvoorbeeld scheiden of hun inkomen verliezen, uitwijken naar een vakantiewoning”, zegt een woordvoerder. Tegelijkertijd gaat het goed met de economie. „Mensen hebben meer te besteden en dat zie je ook in deze markt terug. Er is een grotere hang naar luxe. Nederlanders nemen simpelweg geen genoegen meer met de traditionele stacaravan of blokhut.”

Kleurentelevisie

Op Buitenplaats Sprielderbosch op de Veluwe zijn de woningen verre van traditioneel. Kopers kunnen hier een perceel uitzoeken waarvoor ze een van drie typen woningen selecteren. Die kunnen gedraaid of gespiegeld worden en tot in de details naar wens worden aangepast. Daarna worden de woningen, met echte rieten daken, pas neergezet.

Zo maak je het voor kopers interessant, zegt Hans Boogert van Bouwbedrijf Boogert, dat Buitenplaats Sprielderbosch in bezit heeft en de woningen bouwt. „Vroeger ging men voor de kleurentelevisie naar Center Parcs, maar die tijd is voorbij. Mensen hebben het thuis ook al heel goed, dus dat moet het hier ook zijn.”

Aan luxe ontbreekt het zeker niet, zo wordt duidelijk bij een rondleiding door de woning van de Vogelaars. Midden in de woonkamer glimt de zwarte houtkachel, in de keuken zijn een koelkast, oven en inductiekookplaat ingebouwd. Op de parkeerplaats voor de deur staat een laadpaal voor elektrische auto’s, onzichtbaar weggewerkt in een boomstam. „Als je een bestaand huis koopt, moet je weer prutsen om het naar je eigen hand te zetten”, zegt Vogelaar. „Hier konden we een huis nieuw laten bouwen en het meteen tijdens de bouw aan onze wensen aanpassen.” Die nieuwbouw is niet goedkoop: de startprijs voor een woning op Sprielderbosch is 275.000 euro, het echtpaar Vogelaar betaalde vanwege meerwerk nog ietsje meer.

We zijn schandelijk bevoorrecht om hier te mogen wonen Floris Vogelaar eigenaar vakantiewoning

Toen ze kwamen kijken naar een perceel op het vakantiepark, „was het behoorlijk druk”, zegt Vogelaar. „We hadden het gevoel dat we redelijk snel moesten beslissen.” En ook de open dagen die hij heeft meegemaakt sinds ze er wonen „lieten een levendige belangstelling zien”, zegt hij.

Vogelaar en zijn vrouw zijn op de Veluwe neergestreken voor de rust en de ruimte, zeggen ze. Het vakantiepark grenst aan het bos – de bewoners van het achterste huis hebben een hek om hun perceel gezet om de wilde zwijnen buiten te houden. „Ik ben opgegroeid in Eindhoven in een bosrijke omgeving in een huis met een behoorlijke tuin”, zegt Vogelaar. „Dit voelde als thuiskomen. Ik ben erg van de vogels en de plantjes en hier is geen verkeer, je ziet geen hoogspanningsmasten en kerktorens. Je kunt hier de natuur nog horen.”

Ze doen er met de auto anderhalf uur over om van hun appartement in Wassenaar naar Sprielderbosch te rijden, wat ze om de week doen. Eenmaal hier, zegt Vogelaar, is een van zijn favoriete bezigheden ’s ochtends de gordijnen openslaan en uitkijken over de Veluwse grondmist. „Dat is zo mooi: witte wieven noemen ze dat. We zijn schandelijk bevoorrecht om hier te mogen wonen.”

Nog een huisje uit het beter betaalbare segment in de regio Ermelo. Foto Bram Petraeus

Bieden boven de vraagprijs

Floris en Elizabeth Vogelaar zijn niet de enigen die het afgelopen jaar een vakantiehuis kochten in deze contreien. Volgens de NVM werden in de regio Veluwe/Utrechtse Heuvelrug in 2018 meer dan 800 recreatiewoningen verkocht, meer dan in bijvoorbeeld Zeeland, het kustgebied van Noord-Holland of op de Waddeneilanden.

Dat zoveel woningen op de Veluwe zijn verkocht, is deels historisch te verklaren. De regio is van oudsher dé plek om vakantie te vieren in Nederland. Daar komt bij dat veel eendenhouders uit de streek, die werkloos raakten toen hun bedrijfstak grotendeels naar het buitenland verdween, ter compensatie een recreatievergunning kregen. Daardoor zijn er rond het natuurgebied honderden vakantieparken – en is het aanbod van recreatiewoningen groot.

Alleen al in Ermelo, een gemeente in het noordwesten van de Veluwe, vind je meer dan honderd bedrijven met een recreatievergunning, zegt Henk Kraaijenhof. Met zijn makelaardij is hij gespecialiseerd in de koop en verkoop van vakantiehuizen. „Je hebt hier een combinatie van bos en water, en dat dicht bij de Randstad. Veel mensen zijn hier bovendien als kind al eens geweest. Op latere leeftijd willen ze terugkomen.”

Volgens Ermelo is het aantal toeristische overnachtingen er in twee jaar tijd met bijna 50.000 gestegen, naar 321.000.

In de regel worden vakantiehuizen verkocht onder de vraagprijs, vertelt makelaar Kraaijenhof. Maar nu ziet hij steeds vaker dat huizenzoekers een openingsbod doen bóven de vraagprijs, net als in Amsterdam en andere grote steden. „Dat heeft te maken met de lage rente”, zegt Kraaijenhof. „Mensen hebben veel spaargeld en daar krijg je weinig rente op. Dan kopen ze er liever iets van waar ze wat aan hebben.”

In Zeeland vier ton

Een andere verklaring voor de grote populariteit van vakantiehuizen op en rond de Veluwe is dat de prijzen er relatief laag liggen. Op vakantiepark De Heivlinder, vlak bij de Ermelose hei, heeft Kraaijenhof vier huizen te koop. Er is uitzicht op de hei en het bos is op een steenworp afstand. Een woning uit 2010 met 55 vierkante meter woonoppervlak op een perceel van 250 vierkante meter staat hier te koop voor 117.500 euro. „Daar betaal je in Zeeland zo vier ton voor”, zegt Kraaijenhof.

De relatief lage prijzen zijn deels te verklaren door het grote aanbod: er is meer te kiezen en dat drukt de prijzen. Bovendien zijn de meeste vakantieparken decennia geleden neergezet en zijn veel vakantiehuizen sindsdien verouderd. Nieuwbouw is nauwelijks mogelijk, want er zijn al zoveel recreatieparken en -woningen dat daarvoor nauwelijks vergunningen meer worden verstrekt. Daarnaast is de grootte van de vakantiehuizen door de provincie Gelderland gemaximeerd tot zo’n 75 vierkante meter.

Op Buitenplaats Sprielderbosch is die beperking omzeild door huizen met verdiepingen te bouwen. Zo heeft het echtpaar Vogelaar toch comfortabel de ruimte. En dat willen meer mensen, ziet makelaar Arjan van de Steeg, verantwoordelijk voor de verkoop van percelen en te bouwen woningen op het Sprielderbosch. „Net als op de reguliere woningmarkt zien wij meer vraag, meer bezoek, en de huizen worden sneller verkocht.” Vooral onder 40- en 50-plussers zijn de vakantiewoningen gewild.

De makelaars zien de huizenprijzen in dit segment dan ook nog wel stijgen, net als de NVM. „Het heeft alles te maken met de grijze golf die eraan zit te komen”, zegt Kraaijenhof. „Er zullen steeds meer mensen bij komen die van hun pensioen willen genieten.”