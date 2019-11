Geen straf voor Belgische verdachten in moordzaak No Surrenderkopstuk

Vier Belgische mannen die terecht stonden voor de dood van No Surrender-voorman Brian Dalfour (47) en de Macedonische crimineel Muljaim Nadzak (34) zijn ontslagen van rechtsvervolging. De rechtbank in Breda oordeelde woensdag dat de verdachten verantwoordelijk zijn voor de dood van het tweetal, maar dat zij uit zelfbescherming handelden. Hiermee volgt de rechtbank eerder advies van het Openbaar Ministerie op.

Dalfour en Nadzak werden in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiewoning in het Brabantse Hooge Zwaluwe. Dit gebeurde na een uit de hand gelopen cocaïnedeal, als valkuil opgezet door de slachtoffers met als doel de Belgen te beroven. De vier werden vastgebonden, waarop een vuurgevecht ontstond dat de overvallers zelf het leven kostte. „Ze hadden maar één gezamenlijk doel: levend wegkomen”, zo oordeelde de rechter over de Belgische verdachten.

De enige Nederlandse verdachte, Roy O., krijgt drie jaar cel voor poging tot diefstal met geweld. Hij bemiddelde tussen Nadzak, Dalfour en de Belgen. O. wist van de overvalplannen en is door de rechter schuldig bevonden aan geweld tegen de Belgische mannen. Eén van hen is tijdens het vuurgevecht in zijn onderlichaam geschoten.