Europees Parlement stemt in met nieuwe Commissie

Het Europees Parlement (EP) heeft ingestemd met de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen. Haar team van 26 Eurocommissarissen kreeg rond het middaguur in Straatsburg steun van een meerderheid van 461 van de 751 Europarlementariërs. 157 parlementariërs stemden tegen en 89 onthielden zich van stemming.

Daarmee kan de ploeg van Von der Leyen nu echt aan de slag, een maand later dan gepland. De vertraging ontstond nadat meerdere kandidaten door het EP werden afgewezen na twijfels over hun integriteit. Pas nadat Von der Leyen drie commissarissen had vervangen, konden alle kandidaten de goedkeuring van het parlement dragen.

Echt spannend werd het woensdag daarom niet meer: alle afzonderlijke commissarissen waren immers eerder al goedgekeurd. Ook had Von der Leyen slechts een ‘gewone’ meerderheid van aanwezige Europarlementariërs nodig. Dat was anders in juli, toen over haar eigen positie gestemd werd. Toen was een absolute meerderheid noodzakelijk en haalde de nieuwe commissievoorzitter het nipt.

Leidende rol over klimaat

Vandaag kreeg de nieuwe commissie zoals verwacht steun van de grote fracties: de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen. De steun voor de commissie van Von der Leyen is zelfs iets groter dan voor die van haar voorganger Juncker, die 423 Europarlementariers achter zich kreeg. Ook stemden toen meer mensen tegen: 209.

Voorafgaand aan de stemming presenteerde Von der Leyen vandaag haar team aan het Europarlement met een toespraak waarin ze de prioriteiten voor de komende jaren uiteen zette. Ze herhaalde daarbij dat ze een ‘geopolitieke commissie’ zal leiden, die een leidende rol wil nemen op het wereldtoneel.

Die leidende rol, zo onderstreepte Von der Leyen, zal Europa eerst en vooral op het gebied van klimaat nemen. Daar zit haast achter: de ‘European Green Deal’, waarin de uitgangspunten van het Europese klimaatbeleid staan, wil de commissie begin volgende maand al presenteren. „We hebben geen moment te verliezen”, zei Von der Leyen. De leiding over het klimaatbeleid in de nieuwe commissie komt in handen van ‘uitvoerend vicepresident’ Frans Timmermans te liggen. Hij, zo zei Von der Leyen woensdag, „is de geschikte persoon om dit te laten slagen”.