‘Die vogels wil ik in mijn kunst verwerken’

Danielle Frenken (29) is preparateur. „Vijf dagen in de week, als het druk is zeven.” Toch was dat niet per se de bedoeling, toen ze zeven jaar geleden afstudeerde aan de kunstacademie. Ze verzamelde wel al opgezette vogels, verkocht die af en toe. En ze maakte sculpturen, waarin ze plastic dieren verwerkte. Zo ontstond een nieuw idee: „Ik wilde die opgezette vogels ook in mijn kunstsculpturen verwerken.”

Maar dan moest ze dat ambacht wél zelf beheersen, vond Frenken. En dus zette ze vijf jaar geleden haar eerste vogel op. Het resultaat deelde ze op Instagram, daar begonnen particulieren haar steeds vaker te vinden. Nu zet ze ook op aanvraag vogels op. „Overleden huisdieren, maar ook beestjes die tegen het raam vlogen – laatst nog een ijsvogel.”