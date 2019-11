Demonstraties tegen de VN breiden zich uit in Congo

In het noordoosten van de Democratische Republiek Congo worden steeds meer demonstraties gehouden tegen de Verenigde Naties. De demonstranten verwijten de VN dat ze de lokale bevolking onvoldoende beschermen tegen rebellen. Een student raakte woensdag gewond en zeker tien anderen werden gewelddadig gearresteerd toen de politie met traangas zo’n honderd demonstranten uiteen probeerde te drijven, aldus AFP. Volgens het Franse persbureau zijn sinds maandag zeker zes betogers omgekomen bij de protesten.

De betogingen zijn gericht tegen de VN-vredesmacht, die net als het Congolese leger onvoldoende zou doen om burgers te beschermen tegen de Forces Démocratiques Alliées (ADF). Woensdagochtend werden nabij Beni dertien mensen gedood, vermoedelijk door deze rebellenbeweging die volgens een onderzoeksgroep van de New York University sinds 2014 al meer dan duizend burgers heeft vermoord.

Wegblokkade

De demonstraties in Congo begonnen zondag in de stad Beni nadat daar acht inwoners zouden zijn gedood door de ADF, en breidden zich uit naar andere steden in de regio. Demonstranten blokkeerden woensdag volgens Al-Jazeera met stokken en stenen een verkeersader in Goma, een miljoenenstad zo’n 250 kilometer ten zuiden van Beni. Om de blokkade tegen te gaan, schoot de politie in de lucht en zette traangas in.

Dinsdag hadden demonstranten al geprobeerd bij de VN-basis in Goma te komen, maar zij werden tegengehouden door het Congolese leger. In Butembo, een stad tussen Beni en Goma in gelegen, probeerden betogers eveneens medewerkers van de VN aan te vallen, meldt Al-Jazeera. Op maandag staken betogers in Beni het kantoor van de burgemeester in brand. Ook probeerden ze VN-gebouwen te bestormen. Bij de confrontatie met de Congolese veiligheidsdiensten die volgde, kwamen vier demonstranten om.