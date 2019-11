De terugkeer van fabeltjeskrant Weekly World News

Het is de meest fantastische krant aller tijden, in de zin van: verzonnen. Weekly World News, opgericht in 1979, bracht moderne sagen voort als Bat Boy, een in een grot gevonden jongetje met vleermuisoren, en P’Lod, de alien-minnaar van Hillary Clinton. Satirisch dadaïsme, maar het werd door veel Amerikanen voor waar aangenomen.

Op het hoogtepunt telde de oplage zeker een miljoen exemplaren. In het buitenland doken imitaties op. Uitgever Peter J. Muller begon in Nederland De Nieuwe, deels gevuld met gekochte en vertaalde verhalen uit Weekly World News. De Nieuwe bestond van 1992 tot 1996.

Toen in 2007 de papieren Weekly World News niet langer rendabel bleek en moest stoppen, werd de krant overgenomen door een investeerdersgroep en ging ze door als website, waar de langlopende feuilletons over Bat Boy en co ververst bleven worden. Tot het geld op was.

De laatste jaren leidde de titel een sluimerend bestaan. Tot de krant eind september een grootse comeback aankondigde. „Onze prijswinnende onderzoeksjournalisten waren een paar jaar met sabbatical op de planeet Zeeba. Maar we gaan weer doen waar we het beste in zijn: ’s werelds enige betrouwbare nieuws brengen.”

Half man, half alligator

De nieuwe hoofdredacteur en directeur is Greg D’Alessandro, een filmproducent, komiek en schrijver uit New York. Hij was een van de fanatiekelingen die de site na 2007 bijhield, vertelt hij via Skype. „Mijn hoofd heeft altijd vol gekke verhalen gezeten. Ik heb duizenden artikelen voor Weekly World News geschreven en ongeveer een zesde van de ruim driehonderd personages bedacht. Mijn favoriet is manigator: half man, half alligator. En verslaafd aan drank.”

D’Alessandro wilde Weekly World News dit jaar met een partner overnemen van de investeerdersgroep. Die wilde het bedrijf niet kwijt, maar gaf het duo in mei wel de dagelijkse leiding. Inmiddels is de site weer vol in bedrijf. ‘Gluten blijken oorzaak uitsterven dinosauriërs!’, schreeuwt een kop. De vormgeving is sinds 1979 niet veranderd: zwart-witfoto’s, luidruchtige typografie en matige beeldbewerkingen. Nostalgie is deel van de formule. „Veel mensen kennen Weekly World News van vroeger. Maar er is ook een jongere groep fans. Er bestaat namelijk een op ons geïnspireerde musical over Bat Boy, ontwikkeld door acteur Tim Robbins, die op middelbare scholen en colleges wordt opgevoerd.”

Covers van de satirische krant Weekly World News.

Zou dit waar kunnen zijn?

D’Alessandro en co worden niet alleen door nostalgie gedreven. Hij stelt dat extreme polarisatie in de VS de humor geen goed heeft gedaan. „Mensen leven hier in twee verschillende realiteiten. De late-nightshows zijn erg eenzijdig geworden: links en anti-Trump. Het maakt ze niet uit dat ze mensen van zich vervreemden, net zoals Trump alleen zijn eigen fans bedient. Wij willen niet partijdig zijn, maar een lach op ieders gezicht toveren. En ze laten denken: ‘Zou dit waar kunnen zijn?’”

Er woedt sinds 2016 een maatschappelijk debat over nepnieuws, ook in Nederland. Weekly World News wordt vaak aangehaald als nepnieuws avant la lettre. D’Alessandro benadrukt het verschil tussen malicieus nepnieuws, bedoeld om te misleiden, en zijn eigen medium, dat het er dik bovenop legt. „We schrijven bewust geen artikelen die beschadigend kunnen zijn voor anderen.”

Hij schat dat 20 tot 40 procent van zijn lezers de verhalen (deels) gelooft. „Vooral als het gaat over ufo’s en aliens. Mensen zullen altijd in mythen willen geloven.”

Televisieseries

De ambities van het nieuwe Weekly World News zijn groot. Er komt een podcast en er liggen vijf plannen voor televisieseries; volgens D’Alessandro is er door de groei van onlinestreamingdiensten veel behoefte aan content.

Weekly World News hoopt zelfs weer in print te gaan verschijnen, als kwartaalblad. Als auteurs zijn bekende namen gerekruteerd, onder wie een voormalig journalist van The New Yorker en de ex-zanger van punkband Dead Kennedys. Toepasselijk, gezien de vele complotverhalen over Kennedy. D’Alessandro gelooft dat de fabelkrant van weleer een nieuw media-imperium kan worden. „Eerst was er de waarheid. Toen kwam er fake news. En nu is er Weekly World News.”