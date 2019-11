Chaos tijdens de uitverkoop: waarom knokken we om de korting?

Het ‘schaarste-effect’ is een gevolg van FOMO (fear of missing out), zegt Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing aan de Universiteit van Amsterdam, ze zijn bang iets te missen. Hetzelfde gebeurt als een aanbieding van korte duur is. Verkopers gebruiken dit effect ook online: daar zetten ze een aflopende timer bij een aanbieding, of de waarschuwing dat tegelijkertijd met jou drie anderen dezelfde hotelkamer bekijken. Maar bij webwinkelen blijven die anderen een abstract getal en zit je in wezen in je eentje op de bank, zegt Van Dolen. In een fysieke winkel zijn de concurrenten dichtbij en staan ze om je heen. Dat versterkt het gevoel van onrust.

De eerste trigger voor een koopjesrel is de opzettelijk gecreëerde schaarste van een product, zegt Vonk. Als mensen iets graag willen hebben, willen ze het nog liever als er niet genoeg is voor iedereen. Dit overkwam Kevin Koppen met de oordopjes van MediaMarkt. Hij wilde die best hebben, maar niet graag genoeg om zijn zakgeld eraan uit te geven. „Bij de uitverkoop wilde ik ze wel erg graag.”

Zo lang in de rij staan moet wel wat opleveren

Ook het ‘investeringseffect’ speelt een rol in de aanloop naar een koopjesrel. Kevin Koppen stond om half één ’s nachts bij de MediaMarkt die om negen uur ’s ochtends zou opengaan. Vermare stond ruim een uur voor opening bij Blokker. Als mensen ergens eenmaal tijd of moeite in hebben gestoken is het lastig om los te laten, zegt Vonk. Ook al blijkt gaandeweg dat de beloning die tijd of moeite niet waard is. Van Dolen voegt toe dat dit komt omdat mensen over het algemeen bang zijn om iets te verliezen. „En hoe meer je er al in hebt geïnvesteerd, hoe meer je verliest als je opgeeft.”

Kijk ook deze fotoserie: Rijen koopjesjagers: het is weer Black Friday

Zo kan het dat je je in een chaos stort waar je je normaal verre van zou houden. Vermare dacht er geen moment aan om de onstuimige mensenmassa te verlaten zonder tuinset. „Ik stond immers al ruim een uur te wachten.” Dit terwijl ze zegt dat ze überhaupt niet gegaan was als ze had geweten dat de uitverkoop zo uit de hand zou lopen.