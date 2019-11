Burgemeester Maastricht overtrad geen regels bij aankoop woning

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht heeft geen regels overtreden bij de aankoop van een woning in 2018. Onderzoeksbureau Necker van Naem concludeert dat de partijloze burgemeester integer heeft gehandeld, maar meer openheid van zaken had moeten geven. Het rapport wordt dinsdag in de Maastrichtse gemeenteraad besproken.

Penn-te Strake kocht in het voorjaar van 2018 onderhands een huis van de directeur van het Shared Service Center Zuid-Limburg, een kantoor waar ambtenaren werken van meerdere gemeenten, waaronder Maastricht. Na een publicatie in de Volkskrant ontstonden twijfels over de deal. Penn-te Strake zou zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

De rapporteurs concluderen nu dat er niets mis was met de deal. Er was zelfs niet eens sprake van „de schijn van” belangenverstrengeling, schrijven zij. Daarnaast was de aankoopprijs van 420.000 euro volgens de rapporteurs conform de marktwaarde.

Penn-te Strake had niettemin opener moeten zijn over de transactie, vinden de onderzoekers ook. De burgemeester meldde de aankoop van de woningaankoop niet aan de raad. Volgens het onderzoeksbureau had openheid veel ophef kunnen voorkomen. Penn-te Strake zei eerder al dat ze er spijt van heeft dat ze dit niet heeft gedaan.