‘Bezetting universiteit Hongkong beëindigd, demonstranten zijn weg’

Er zijn geen demonstranten meer in de technische universiteit in Hongkong, dat heeft een medewerker van de universiteit woensdag gezegd tegen persbureau Reuters. Beveiligingsteams van de universtiteit zeggen twee keer de campus te hebben uitgekamd en niemand te hebben gevonden. Als het klopt is een einde gekomen aan de twee weken durende bezetting van de unversiteit.

„Nu de school zijn zoektocht heeft afgerond gaat morgen een politieteam naar binnen om gevaarlijke objecten op te ruimen en bewijs te verzamelen”, zei een lokale politiechef woensdag tegen Reuters. De universiteit zegt zo snel mogelijk gewoon weer open te willen gaan.

Honderden demonstranten die strijden voor democratie en tegen de invloed van China op het schiereiland hadden de universiteit gebarricadeerd. Met bakstenen, molotovcocktails en pijl-en-boog namen ze het op tegen de politie, die terugstreed met waterkanonnen en traangas. Ook zette de politie hekken om het terrein heen en versperde de bevoorrading.

De demonstranten liepen het risico gearresteerd te worden en een jarenlange gevangenisstraf te krijgen. Vorige week zijn nog 1.100 mensen opgepakt rondom te universiteit, sommigen terwijl ze probeerden te ontsnappen. De sfeer binnenin de universiteit werd steeds wanhopiger en de voorraden raakten op. Dinsdag werd er nog één vrouw gevonden. Ze was „verzwakt en emotioneel instabiel”, meldde de universiteit.