Australische politie arresteert brandweerman die zelf branden aanstak

De politie in het Australische Bega Valley heeft woensdag een 19-jarig lid van de vrijwillige brandweer opgepakt omdat hij een aantal branden zou hebben aangestoken. De man zou in oktober en november zeven bosbranden hebben aangestoken aan de kust van de deelstaat New South Wales, ten zuiden van Sydney. Hij werd gearresteerd omdat hij verdacht dicht in de buurt was van een pas ontstane bosbrand. De brandweerman is op borgtocht vrij en is onmiddellijk uit zijn functie ontheven.

Australië kampt sinds oktober met hevige bosbranden, die zeker anderhalf miljoen hectare aan land verwoestten. Zes mensen kwamen door het vuur om het leven en honderden huizen gingen in vlammen op. De verwoesting is met name groot aan de oostkust, waar de vrijwilliger actief was.

De autoriteiten vermoeden dat de man de branden eerst aanstak, waarna hij als brandweerman optrad om de branden te blussen. De politie brengt hem niet in verband met het overlijden van mensen of verwoesten van woningen. De brandweer van New South Wales laat weten dat het de acties van de vrijwilliger als het „ultieme verraad” beschouwt van de eigen dienst en de gemeenschap.

New South Wales riep eerder deze maand de noodtoestand uit, omdat het vreesde voor “de gevaarlijkste branden waar Australië ooit mee te maken heeft gehad.” Het Australische persbureau AAP meldde dat er in de deelstaat op woensdag nog zeker 129 branden woedden.