Amsterdam: politieteams weg, bureaus dicht

Specialistische politieteams in de eenheid Amsterdam worden opgeheven, twee Amsterdamse politiebureaus gaan ’s avonds en ’s nachts dicht en bij andere bureaus worden openingstijden beperkt.

Tot deze, naar eigen zeggen ingrijpende en pijnlijke maatregelen, heeft de Amsterdamse driehoek besloten om iets te doen aan de „structurele krapte in capaciteit bij de politie”. Met het opheffen van teams en het herschikken van de ongeveer 5.500 agenten van de Eenheid Amsterdam hoopt de gemeente „de basisbezetting in de wijken op orde te krijgen, waardoor de politie zichtbaar aanwezig is op straat.”

Lees ook: De politie is ziek, zwak, misselijk en overbelast

Dit staat in een brief die burgemeester Femke Halsema namens hoofdofficier van justitie John Lucas en politiebaas Frank Paauw woensdag gestuurd heeft aan de gemeenteraad. In een toelichting zegt Halsema te hopen dat burgers niet te veel zullen merken van de genomen besluiten. „Politieonderzoeken zullen trager verlopen maar de maatregelen zijn onvermijdelijk omdat de basisteams nu door het ijs zakken. Het moreel bij de politie is laag, het ziekteverzuim hoog en er is uitstroom van personeel. Er is dringend versterking nodig en hopelijk komt er nu meer blauw op straat.”

Volgens Halsema is de druk op de opsporing van misdaad hoog. „Een groot aantal onderzoeken op het gebied van zware criminaliteit ligt stil.”

Controle van coffeeshops

Een van de specialistische teams die de Amsterdamse driehoek gaat opheffen, is het Integraal Horecateam (IHT). Dit team controleert nu jaarlijks alle coffeeshops in de eenheid en controleert horeca op vermoedens „van ondermijnende activiteiten en illegale gokactiviteiten.” De medewerkers van IHT gaan naar de basisteams die nu ook controles op horeca erbij moeten gaan doen.

Ook het team dat zich richt „op ondermijnende criminaliteit in de Amsterdamse haven, transportcriminaliteit en de criminele taxibranche” zal in ieder geval tijdelijk worden opgeheven. Andere rechercheafdelingen moeten de taken overnemen als dit mogelijk is. „Dit kan betekenen dat in het kader van prioritering en capaciteitsafwegingen wordt besloten dat een zaak niet wordt opgepakt”. Ook wordt er beknibbeld op vier teams die zich richten op veel voorkomende criminaliteit. Het aantal zaken dat deze teams ondanks opsporingsindicaties niet zal oppakken, zal tot meer dan vijftien procent stijgen, verwacht Amsterdam. De driehoek heeft ook besloten dat nog maar vijf politiebureaus 24/7 in Amsterdam open zullen blijven. Bureaus in de Jordaan en Watergraafsmeer gaan ’s nachts dicht. De maatregelen leveren zo’n 70 fte’s op.

Het gaat volgens Halsema om tijdelijke maatregelen en meer verschuivingen zijn op de langere termijn waarschijnlijk nodig. „Naar verwachting blijft de beschikbare capaciteit voor de basisteams de komende jaren namelijk ernstig onder druk staan, waarbij een verdere afname komend jaar niet wordt uitgesloten.”

De moord op advocaat Wiersum

Door de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september in Amsterdam zijn onder meer de beveiligingstaken van de Nationale Politie sterk toegenomen. Circa 45 agenten worden ingezet voor bewaken en beveiligen van panden en personen.

Lees ook: Amsterdam gaat drugsdealers na jaren weer actief hinderen

De extra vraag komt bovenop al bestaande tekorten. De driehoek van de hoofdstad vraagt de minister van justitie en veiligheid al een paar jaar om vijfhonderd agenten extra. Een verdubbeling van het aantal demonstraties tot jaarlijks duizend en toenemend dagtoerisme vergen meer inzet van politie. „De formatie van de eenheid Amsterdam is slechts uitgebreid met 60 fte, terwijl de beschikbare capaciteit op de basisteams bij de totstandkoming van de Nationale Politie is afgenomen met ongeveer 480 fte”, schrijft Halsema.

Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb maakte vorige week maatregelen bekend om de tekorten bij de politie op te vangen. Rotterdam is genoodzaakt twintig procent minder politie in te zetten bij voetbalwedstrijden en andere grootschalige of risicovolle evenementen. Ook zullen wijkagenten één dag per week moeten gaan inspringen om noodhulp te verlenen bij grotere incidenten.

Eind vorige maand luidden de regioburgemeesters al de noodklok in een brief aan minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) waarin ze vroegen om structurele maatregelen. De minister antwoordde dat extra capaciteit niet zomaar is geregeld en politie-eenheden „ongemakkelijke keuzes” moeten maken.