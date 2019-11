Aantal werknemers in de zorg neemt gestaag toe

Het aantal werknemers in de zorg groeit sinds eind 2016 gestaag. Er komen steeds meer mensen in de sector werken, terwijl juist steeds minder werknemers de zorg verlaten, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de zorgsector alles bij elkaar met 49.500 medewerkers. Dat was de grootste nettostijging sinds eind 2010. In de jaren daarna kreeg de zorg steeds meer moeite nieuwe mensen te vinden. Vanaf 2013 kromp de sector zelfs vier jaar lang - op het dieptepunt in het eerste kwartaal van 2014 verdwenen er per saldo 34.400 zorgwerknemers. Vanaf eind 2016 is er weer sprake van een opgaande lijn.

‘Interessante sector’

Dat er weer een grote toestroom van personeel naar de zorg is, komt volgens hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen doordat er veel vraag is naar personeel. De sector kampt al jaren met flinke tekorten. „De grote vraag maakt het een interessante sector om in te werken”, aldus Van Mulligen. Op veel plekken in de zorg stijgt de vraag naar personeel doordat er meer geld beschikbaar is, zegt de econoom. „In de thuiszorg komt het ook door de vergrijzing.”

Van Mulligen betwijfelt of nu een einde in zicht is aan de personeelstekorten in de zorg. „Het aantal werknemers stijgt met de vraag. Het is daarom nog maar de vraag of deze verlichting voldoende is.”