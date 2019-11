Zeker drie doden door zware aardbeving voor kust Albanië

Bij een zware aardbeving voor de kust van Albanië zijn dinsdag zeker drie mensen om het leven gekomen. Bij de beving, met een kracht van 6,4 de zwaarste in decennia in Albanië, raakten nog eens tientallen mensen gewond. Dat meldt persbureau Reuters. Het epicentrum van de schok lag op zo’n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana.

De beving heeft vooral veel schade aangericht in Durrës, een grote havenstad. Daar zouden verschillende gebouwen zijn ingestort. Een persoon kwam om het leven toen het gebouw waarin hij vastzat instortte. Reddingswerkers probeerden hem nog onder het puin vandaan te halen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie is een persoon in de noordelijk gelegen stad Kurbin uit paniek uit het raam gesprongen en daarbij om het leven gekomen. Over de toedracht van de derde dode is nog niets bekend.

Twee maanden terug raakten ook al honderden mensen gewond bij een serie van aardbevingen in Albanië. Ook toen lag het epicentrum op zo’n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana. Honderden huizen en hoge gebouwen stortten daardoor in.