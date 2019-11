Twee Nederlandse documentaires winnen een internationale Emmy

Twee Nederlandse documentaires hebben op maandagavond in New York een internationale Emmy Award gewonnen. Dance or Die van de NTR won in de categorie Arts Programming en Bellingcat - Truth In A Post-Truth World van de VPRO won in de categorie Documentary. De internationale Emmy Awards worden elk jaar uitgereikt aan de beste televisieprogramma’s van buiten de Verenigde Staten.

Dance or Die, gemaakt door Roozbeh Kabol, gaat over een jonge danser in Syrië die zijn droom in een door oorlog verscheurd Damascus probeert te volgen. Hij verlaat zijn vaderland uiteindelijk nadat hij wordt ontdekt door Het Nationale Ballet in Amsterdam. Dance or Die had onder andere concurrentie van de documentaire John And Yoko: Above Us Only Sky.

Bellingcat – Truth In A Post-Truth World werd gemaakt door Hans Pool, die eerder series voor Jelle Brandt Corstius en Adriaan van Dis produceerde.

Zijn prijswinnende documentaire gaat over het burgerjournalistencollectief Bellingcat, dat onderzoek doet naar de MH17-ramp en het geweld in Syrië. Bij de internationale Emmy Awards wist de documentaire onder andere Altered States van Louis Theroux en Witness: India’s Forbidden Love van Al Jazeera English achter zich te laten.

Philippe Geubels, de Belgische comedian wiens programma Taboe op RTL4 wordt uitgezonden, was genomineerd in de categorie Non-Scripted Entertainment, maar zag die prijs uiteindelijk aan zich voorbijgaan.