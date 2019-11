Twee mannen opgepakt voor plannen jihadistische aanslagen in Nederland

De politie heeft maandag twee mannen opgepakt die verdacht worden van de voorbereiding van aanslagen op Nederlandse bodem. Ze waren van plan daarbij bomvesten en één of meerdere autobommen te gebruiken, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. De arrestanten zijn 20 en 34 jaar oud en komen uit Zoetermeer. Ze hadden volgens justitie een jihadistisch motief.

Vermoedelijk was het plan de aanslagen eind dit jaar te plegen, aldus justitie. Het beoogde doelwit is onduidelijk. De mannen zouden ook nog niet in bezit zijn geweest van vuurwapens of explosieven. Wel had een van de verdachten in een verborgen ruimte boven het plafond van zijn huis een dolk, een werpbijl en een mobiele telefoon met simkaarten liggen.

Politie en justitie kwamen de mannen begin oktober op het spoor door een tip van inlichtingendienst AIVD. Die meldde dat het duo van plan was een aanslag te plegen. De mannen waren volgens de dienst op zoek naar explosieven en wilden ook een training volgen. Doordat de politie infiltranten heeft ingezet, kon volgens het OM genoeg bewijs tegen de verdachten worden verzameld. Wat de undercoveractie precies inhield, zegt justitie niet.

Arrestatieteams

De mannen werden maandag gearresteerd door arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI). De ene verdachte werd op straat in Den Haag ingerekend, de andere in zijn Zoetermeerse woning. Donderdag besluit de rechter-commissaris of ze langer vast moeten blijven zitten.

Het is niet de eerste keer dat volgens justitie een grote aanslag in Nederland is verijdeld. Vorig jaar werden in Arnhem zes terreurverdachten opgepakt. Zij trainden met airsoftwapens voor hun aanslag en kochten wapens en kunstmest van wat later een politie-infiltrant bleek te zijn. Vorige week kreeg een 27-jarige Pakistaan tien jaar cel omdat hij van plan was geweest een aanslag te plegen op PVV-leider Geert Wilders.