‘Staatssecretaris Snel hield documenten achter in toeslagenaffaire’

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) wist al langere tijd dat het aantal gedupeerden in de toeslagenaffaire, waarbij de toeslag voor kinderopvang onrechtmatig werd stopgezet, veel groter is dan hij had toegegeven. Dat blijkt uit vertrouwelijke rapporten in handen van RTL Nieuws en Trouw. Snel zou de documenten bewust achter hebben gehouden voor de Tweede Kamer.

Trouw en RTL Nieuws beschikken over vertrouwelijke evaluatierapporten uit 2015 van fraudezaken van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF). Die documenten zouden bevestigen dat de Belastingdienst ouders te streng heeft aangepakt. Snel ontwijkt al anderhalf jaar lang het verzoek van de Tweede Kamer om de documenten te delen, schrijven de media. Om hoeveel gedupeerden het precies gaat is nog onduidelijk.

In de toeslagenaffaire werden ouders door de Belastingdienst onterecht beoordeeld als fraudeur en moesten ze soms tienduizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen. Eerder concludeerde een adviescommissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner (CDA) al dat gedupeerden een ruime financiële compensatie moeten krijgen.

De affaire begon met een zaak van een gastouderbureau in Eindhoven, waarbij driehonderd ouders slachtoffer werden. In 2014 werd bij hen de kinderopvangtoeslag stopgezet omdat er ten onrechte vermoedens van misbruik waren. Na het rapport van de commissie-Donner maakte Snel twee weken geleden bekend de ouders te gaan compenseren voor gemiddeld 25.000 euro per gezin.

Kamerleden zeggen tegen Trouw en RTL Nieuws verontwaardigd te zijn over het nieuws. Oppositiepartijen willen opheldering. Staatssecretaris Snel heeft nog niet gereageerd. Volgende week wacht Snel waarschijnlijk een zwaar Kamerdebat over de affaire.