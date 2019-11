SER-voorzitter Hamer aangesteld als bemiddelaar cao basisonderwijs

Mariëtte Hamer is aangesteld als bemiddelaar voor het cao-overleg in het basisonderwijs. Dat heeft de werkgeversvertegenswoordiger PO-Raad dinsdag bekendgemaakt. De voormalig fractievoorzitter van de PvdA en huidig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad moet ervoor zorgen dat „op korte termijn” alsnog een nieuwe cao wordt gesloten.

Gesprekken over een nieuwe cao werden vorige week woensdag opnieuw afgebroken. De betrokken vakbonden CNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond (AOb) beëindigden de onderhandelingen vorige week omdat ze niet akkoord gingen met de geboden loonsverhoging. De PO-Raad bood 3 procent tot en met juli volgend jaar, de bonden zetten in op minstens 5 procent. Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) stelde na de geklapte onderhandelingen voor om een bemiddelaar in te zetten.

Maandag kondigde AOb voor eind januari een tweedaagse staking aan in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze actie heeft volgens de vakbond „slechts zijdelings” met de geklapte onderhandelingen te maken en is bedoeld om aandacht te vragen voor de structurele tekorten in het onderwijs.

Lees ook: Waarom leraren niet blij zijn met 460 miljoen

Correctie (26 november 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Mariëtte Hamer oud-minister van Onderwijs is. Dat klopt niet en is hierboven aangepast.