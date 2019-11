Schade door phishing toegenomen, vaker via sms en WhatsApp

De schade die banken hebben geleden door phishing en bankpasfraude is in de eerste helft van dit jaar met ongeveer een derde toegenomen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde fraudecijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Phishingberichten worden steeds vaker verstuurd via sms, WhatsApp en Facebook Messenger, in plaats van via e-mail.

Nederlandse banken waren in de eerste zes maanden van 2019 een kleine 3,1 miljoen euro kwijt aan phishing. Fraudeurs doen zich hierbij voor als iemand anders (bijvoorbeeld de bank) om via een valse website bijvoorbeeld inloggegevens voor internetbankieren te achterhalen. In de tweede helft van vorig jaar kostte deze vorm van oplichting de banken bijna 2,4 miljoen euro. Banken vergoeden in vrijwel alle gevallen de schade, tenzij klanten aantoonbaar nalatig zijn geweest.

Criminelen proberen hun slachtoffers steeds vaker op te lichten via sms of WhatsApp. Volgens de NVB ontvingen banken de afgelopen maanden „opvallend veel” meldingen hierover - twee keer meer dan phishingberichten via e-mail. Fraudeurs proberen mensen ook steeds vaker per sms te verleiden hun bankpas op te sturen. De schade door bankpasfraude nam in de eerste helft van dit jaar toe van 2 naar 2,6 miljoen euro.

Geloofwaardiger

Nederlandse banken raakten vorig jaar in totaal 12 miljoen euro kwijt door fraudeurs. De schade door phishing bedroeg vorig jaar 3,8 miljoen euro, ruim 3,5 keer zoveel als in 2017. Die stijging wordt verklaard doordat oplichters steeds geloofwaardiger te werk gaan. Zo spreken ze hun slachtoffers vaker aan met de juiste naam en worden nepwebsites realistischer.