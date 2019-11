Saoedische coalitie in Jemen: 200 rebellen vrijgelaten

De door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie in Jemen heeft naar eigen zeggen tweehonderd Houthi-gevangenen vrijgelaten. Het besluit moet bijdragen aan pogingen na ruim vierenhalf jaar oorlog de vrede in het land te herstellen.

Verder liet de militaire coalitie aan de Saoedische omroep Al Arabiya weten dat het luchtruim beperkt wordt opengesteld voor vluchten met gewonden die medische hulp nodig hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie zou meewerken aan het transport vanuit de door Houthi’s bezette Jemenitische hoofdstad Sana’a.

De Saoedische interventie tegen Houthirebellen in Jemen begon in maart 2015, nadat de door Iran gesteunde rebellen de regering hadden verdreven. Sindsdien is Jemen uitgegroeid tot het grootste humanitaire crisisgebied ter wereld. Vele tienduizenden Jemenieten zijn bij de oorlog om het leven gekomen.

Onderhandelingen

Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen dat Saoedi-Arabië sinds september met de opstandelingen onderhandelt over een wapenstilstand. De Houthi’s lieten diezelfde maand 350 gevangenen vrij, onder wie drie Saoediërs, en boden aan te stoppen met beschietingen en drone-aanvallen op Saoedi-Arabië. In ruil daarvoor zou Saoedi-Arabië de luchtaanvallen moeten staken.

Afgelopen vrijdag meldde de VN-gezant voor Jemen, Martin Griffiths, dat het aantal luchtaanvallen fors is afgenomen. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog zouden er periodes van 48 uur zijn geweest zonder bombardementen.

