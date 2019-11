RTL stopt voorlopig met Temptation Island en andere datingprogramma’s

RTL stopt voorlopig met de programma’s Temptation Island en Free Love Paradise. Aanleiding is grensoverschrijdend gedrag in het vergelijkbare programma De Villa. Programmadirecteur Peter van der Vorst wil uitzoeken of de programma’s op een ethische manier gemaakt worden, zegt hij tegen RTL Nieuws. De Villa werd vorige week al van televisie gehaald.

In het RTL 5-programma De Villa was te zien hoe twee mannelijke deelnemers zich opdrongen aan vrouwen die ook aan het programma meededen. Twee makers van het programma hadden moeten ingrijpen, vindt Van der Vorst. Zij zijn op non-actief gesteld.

Van der Vorst besloot ook de andere datingshows stop te zetten na een gesprek met de deelnemers aan De Villa die bij de incidenten betrokken waren. „Ik ben me kapot geschrokken”, zegt Van der Vorst daarover tegen RTL Nieuws. „Het is schokkend wat daar op locatie is gebeurd. Vooral de makers van het programma zijn zwaar over hun ethische grenzen heengegaan.” Productiemaatschappij Blue Circle zou deelnemers alcohol hebben gegeven en hebben aangespoord tot grensoverschrijdend gedrag.

‘Guilty pleasure-programma’s’

De programma’s Temptation Island en Free Love Paradise vallen volgens Van der Vorst in hetzelfde genre als De Villa, een genre dat hij omschrijft als „guilty pleasure-programma’s”. Alle drie de shows draaien om schaars geklede jonge mannen en vrouwen die elkaar op tropische locaties verleiden. De programmadirecteur zegt dat de voorlopige tv-stop nodig is om „het vertrouwen in het genre terug te winnen”.

RTL is al vaker in de fout gegaan met realitytelevisie. NRC onthulde drie jaar geleden dat deelnemers aan ‘hulpprogramma’s’ als Een Nieuw Begin en Geef Mij Nu Je Angst misleid werden door de makers. Kandidaten bleken niet tussendoor te kunnen stoppen en amper nazorg te krijgen. Beide programma’s werden ook gemaakt door Blue Circle.