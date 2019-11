‘Penoza’: drugskoningin Carmen leeft verder in bioscoop

Na vijf seizoenen op televisie concludeert de populaire serie Penoza met een bioscoopfilm. Verrassing nummer één: drugskoningin Carmen van Walraven (Monic Hendrickx), die aan het eind van seizoen 5 van een schip valt, blijkt twee jaar na dato nog te leven. Ze leeft anoniem in Canada maar wordt na een gewelddadig incident aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Haar drie kinderen, die niet weten dat zij nog leeft, reageren verschillend. Tijdens haar rechtszaak wordt Carmen door een Mexicaans drugskartel dat nog een appeltje met haar te schillen heeft, gedwongen drie opdrachten uit te voeren. Faalt ze, dan sterven één voor één haar familieleden.

Voor wie de serie nooit zag of de details een beetje vergeten is, last regisseur Diederik van Rooijen korte flashbacks in en vat hij alles samen in nieuwsberichten die worden uitgezonden als Carmen in Nederland landt. Wat omslachtig, maar zo weet je wel weer wie ook alweer wie is.

De bioscoopversie van Penoza bevat een aantal spannende sequenties en varieert op de thematiek van de serie: een moeder, gehard leidster van een drugsimperium, doet er alles aan om haar kinderen te beschermen. Toch raken zij opnieuw betrokken bij haar zaken. En dan moet verrassing twee nog komen. Het levert een sterke climax op.

Misdaad Penoza: The Final Chapter Regie: Diederik van Rooijen. Met: Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Stijn Taverne, Niels Gomperts. In: 129 bioscopen ●●●●●

