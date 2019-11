Parlement wil oude zaal Tweede Kamer in ere herstellen

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt de voormalige vergaderzaal in oude luister hersteld. Een meerderheid van de Kamerleden steunde dinsdag een voorstel daartoe van SGP-parlementariër Roelof Bisschop, meldt persbureau ANP.

De zaal waar de Tweede Kamer tussen 1815 en 1992 vergaderde is volgens de motie „van grote historische en staatkundige betekenis”, omdat deze het „decor” vormde voor de ontwikkeling van de Nederlandse parlementaire democratie. Bij de geplande renovatie van het gebouw van de Tweede Kamer moet rekening worden gehouden met die geschiedenis, vindt de Kamer nu.

Door de zaal in oorspronkelijke stijl in te richten, wordt het „staatkundige verleden weer zichtbaar” en kunnen „toekomstige generaties zich een beeld vormen van de Nederlandse parlementaire geschiedenis”, aldus de motie. De zogeheten ‘Oude Zaal’ wordt op dit moment vooral gebruikt voor recepties. Ook dat moet veranderen: het voorstel roept op om te onderzoeken of de ruimte weer als commissievergaderzaal in gebruik kan worden genomen.

Balzaal

Of de wens van de Kamer wordt meegenomen in het definitieve ontwerp voor de verbouwing, moet nog blijken. De ambities moeten worden ingepast in het budget van 475 miljoen euro voor de verbouwing.

De ‘Oude Zaal’ werd in 1777 gebouwd en diende aanvankelijk als balzaal. Toen de Tweede Kamer er ging vergaderen kwamen er groene bankjes in. Bij de verbouwing van de Tweede Kamer in 1992 werden die er weer uitgehaald en werden moderne details, zoals een veelkleurig geblokt tapijt, toegevoegd.

In 2015 besloot het kabinet dat het Binnenhof vanaf 2020 grondig doch sober verbouwd zou worden. De renovatie is inmiddels echter met minstens een jaar vertraagd. Dit komt onder meer door onenigheid van de Tweede Kamer met de architect die leiding gaf aan het project. Het Rijksvastgoedbedrijf kocht het contract met haar voor 2,7 miljoen euro af.

Lees ook de reconstructie: Het doolhof van de democratie verbouw je niet zomaar