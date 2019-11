Optimisme dat vrouwenquotum er, ondanks uitstel stemming, komt

De topvrouwen die dinsdag bijeen waren in de Ridderzaal voor hun jaarlijkse bijeenkomst hadden gehoopt het glas te heffen op het vrouwenquotum. De Tweede Kamer zou ’s middags stemmen over een motie van D66 en CDA om een bindend quotum in te voeren. Er leek zich een meerderheid in de Kamer af te tekenen: alleen de SP moest nog ‘om’ gaan. Maar de partij besloot de knoop nog even niet door te hakken.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66), verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid, wilde er tegen de topvrouwen niet te veel over zeggen. „Het politieke draagvlak is werk in uitvoering, zal ik maar zeggen.”

Het quotum zou alleen gaan gelden voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Ten minste 30 procent van de commissarissen moet dan vrouw zijn.

De SP vindt dat niet ver genoeg gaan. De partij wil de motie alleen steunen als er ook iets wordt gedaan voor vrouwen onder de top. SP-leider Lilian Marijnissen zei afgelopen weekeinde in het tv-programma WNL op Zondag: „Wij willen dat er gelijke kansen zijn voor álle vrouwen. Dan moet je het hebben over de betaalbaarheid van bijvoorbeeld kinderopvang, zodat alle vrouwen die willen werken ook kunnen werken.”

De coalitiepartijen D66 en CDA besloten daarom om de stemming over hun motie nog even uit te stellen. Volgende week maandag debatteert de Kamer over het emancipatiebeleid en de partijen hopen er in de tussentijd met de SP uit te komen.

Ommezwaai

Dat twee van de vier coalitiepartijen nu voor een vrouwenquotum zijn is op zichzelf al bijzonder. In het regeerakkoord zijn er geen afspraken over gemaakt. VVD en ChristenUnie zijn nog altijd tegen zo’n maatregel.

Aanvankelijk waren alleen PvdA en GroenLinks voor een vrouwenquotum. In september maakte D66 een ommezwaai, al was dat niet heel verrassend. D66-minister Van Engelshoven dreigt al sinds maart 2018 met „stevige maatregelen” als bedrijven niet beter hun best doen.

De switch van het CDA kwam vorige week wel onverwachts. Lenny Geluk-Poortvliet diende samen met Kees Verhoeven (D66) de motie in die alles in een versnelling bracht. Daarin stond dat het kabinet recente aanbevelingen van de SER moet opvolgen om meer vrouwen in de top te krijgen. Het belangrijkste advies was de invoering van het quotum.

Lees meer over het SER-advies: SER probeert het glazen plafond te laten barsten

De SER denkt dat een bindend quotum goed werkt, omdat er een sanctie aan verbonden is. Heeft een bedrijf te weinig vrouwelijke commissarissen, dan worden benoemingen van mannelijke commissarissen nietig verklaard.

Zowel SER-voorzitter Mariëtte Hamer als de minister zijn optimistisch over de kans dat de SP zich achter de motie schaart. Hamer benadrukte tegenover de topvrouwen dat er in het SER-advies veel aandacht is voor „gelijke kansen voor alle vrouwen”.

Volgens Van Engelshoven wordt er „achter de schermen” hard aan politiek draagvlak gewerkt. „Ik denk dat het niet heel lang duurt voor we een historisch besluit hebben.”