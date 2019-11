Omroep voor ‘impopulaire ideeën’

Met de teller dinsdagavond op ruim 35.000 leden lijkt Ongehoord Nederland twee dagen na de lancering op weg om 1 februari 2020 een gooi te doen naar de status van aspirant-omroep. De organisatie bestaat uit geestverwanten die elkaar vinden in controversiële opinies en afkeer van traditionele media.

Boegbeeld Arnold Karskens houdt al ruim twee jaar een ‘Zwartboek NOSJournaal’ bij op zijn site, over ‘foute zaken’ bij de omroep. Achter oud-oorlogsverslaggever Karskens en het gewezen VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes is publicist Joost Niemöller een blikvanger. Hij is onder meer auteur van het boek Kwaad. Nederlanders over immigranten en MH17: de doofpotdeal. Niemöller vertolkt ook de ‘omvolkingstheorie’: het idee dat een internationale elite op grote schaal migranten tot Europa toelaat om de autochtone bevolking te marginaliseren. Niemöller verwees dinsdag naar Karskens als woordvoerder voor ON.

Lees ook: Ongehoord Nederland

Karskens stelt dat het idee voor een omroep twee maanden geleden werd geboren in een gesprek met Niemöller. „Wij voelen een morele verantwoordelijkheid om de kritiek die in Nederland leeft op verantwoorde wijze te kanaliseren.” Eerder vreesde hij voor geweld als de boze burger niet zou worden gehoord. Zo voorspelde hij in januari 2016 een revolutie in Europa, op basis van voorspellingen over immigratie. ON moet er volgens hem komen voor mensen die het opnemen voor de Nederlandse cultuur, kritisch zijn op de EU, immigratie en de huidige plannen om klimaatverandering tegen te gaan. Rechtse omroepen vertolken dat geluid onvoldoende, zegt Karskens. „Powned maakt vooral leuke filmpjes. WNL is iets beter, maar nauwelijks EU-kritisch.”

‘Helft van de balkenendenorm’

Ondanks de steun die de PVV en Forum voor Democratie uitspraken noemt Karskens ON niet rechts. „Joost en ik zijn eigenlijk hartstikke links. Zie ook ons voornemen om de salarissen bij ON te maximeren op de helft van de balkenendenorm. Maar ik ben gefrustreerd geraakt op links. Ik snap bijvoorbeeld niet dat linkse partijen hoofddoekjes goedkeuren. Ik heb in het Midden-Oosten gezien hoe die met dwang aan vrouwen worden opgelegd.” Hij vindt dat het PVV- en FVD-geluid te snel wordt „afgekapt”.

Tot de andere initiatiefnemers van ON behoren diverse (oud-)leden van het BurgercomitéEU, dat in 2016 het Oekraïne-referendum in gang zette. Daarmee wilden ze vooral de relatie tussen Nederland en de EU onder spanning zetten. Het burgercomité zorgt voor technische ondersteuning om via internet ON-leden te werven.

Volgens scenarist Haye van der Heyden, een van de ON-gezichten, is het logisch dat deze anti-EU-club zich aansluit. „Het is hetzelfde gevoel. Tegen de EU zijn is in het establishment niet geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor stemmen op de PVV of FVD [hij stemt nu zelf FVD]. Ik merkte dat toen ik het jaren geleden opnam voor de PVV. Je mag stemmen op wie je wil, maar sociaal gezien word je duidelijk gemaakt dat PVV niet de bedoeling is.”

Naar eigen zeggen is Van der Heyden door Karskens gedoopt tot „chef humor”. Humor is naast nieuws en duiding de derde pijler onder ON, met satire als middel om ‘de benauwdheid’ te doorbreken. Toen NRC dinsdag bronnen benaderde voor het artikel twitterde het account van Ongehoord Nederland ‘NRC is nu bezig met groot verhaal; wie zijn de nazi’s achter ON!’ Wie dat account beheert, zei Karskens dinsdag niet te weten.

Ongehoord Nederland wil aspirant-omroep worden

Impopulaire standpunten

In het verleden was Van der Heyden onder meer hoofd ontwikkeling bij John de Mol Produkties. Momenteel is hij te zien als het typetje Ad Hesie in het Sinterklaasjournaal (NTR). Met ON wil Van der Heyden mensen die impopulaire standpunten innemen een stem geven. Zelf deinst hij daar niet voor terug. Hij zou in 2016 bijna 50Plus-Kamerlid zijn geworden. „Dat ging niet door, omdat ik in een gesprek met partijvoorzitter Jan Nagel begrip toonde voor de Filippijnse leider Duterte. Die doet dingen die indruisen tegen de rechten van de mens, maar veel burgers zijn er blij mee.”

Nagel zegt desgevraagd dat het „in mijn herinnering” niet daar om ging. Volgens hem miste Van der Heyden „het vakmanschap en de werkwijze” voor het een zetel in de fractie.

Onder president Duterte liquideert de Filippijnse politie verdachten van drugshandel zonder proces. Van der Heyden noemt zich ook een „verdediger” van de autoritaire Russische leider Vladimir Poetin en zijn Hongaarse evenknie, Viktor Orbán. „Niet omdat ik het altijd eens ben met wat ze doen, wel omdat ik me realiseer dat zij in een andere context opereren. Wij hebben snel ons oordeel klaar, maar hoeven niet af te rekenen met enorme drugsproblematiek zoals op de Filippijnen.”

Nadat WNL-baas Bert Huisjes bij het radioprogramma Dit is de Dag maandag zijn eigen omroep omschreef als „vrolijk rechts”, noemde Karskens de ON-doelgroep „bezorgde burgers”. De doelgroep is met name op Twitter erg actief, waar mensen het lidnummer delen dat op hun afschrift staat, met steunbetuigingen voor het „noodzakelijk tegengeluid”, zoals Karskens het omschrijft.

Sjuul Paradijs, oud-hoofdredacteur van De Telegraaf, richtte in 2009 met succes omroep WNL op. „De dynamiek is natuurlijk mooi, maar de NPO is een doodlopende weg. Ga wat anders doen. Kijk ook naar het succes online van PVV en FVD op andere platformen. Wat moet je onder het juk van netcoördinatoren?” Hij vraagt zich af of het niet „veel sterker is onafhankelijk te blijven dan om ook aan de subsidiekraan te lurken”.

Maar eigenlijk kan ON niet verliezen, zegt hij. Als de 50.000 leden gehaald worden en ze toch afgewezen worden [zie kader] – „is de nederlaagstrategie natuurlijk: zie je wel”.

Procedure 50.000 leden, goedkeuring van drie instanties en akkoord minister Naast ON heeft de minister ook aanmeldingen van Moslim 24, Omroep Groen en de Educatieve Omroep. Een aspirant-omroep moet een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming vertegenwoordigen en van toegevoegde waarde zijn door een andere doelgroep te binden of andere programma’s te maken. De aanvraag moet, met ledenlijst, vóór 1 februari naar het Commissariaat voor de Media. Minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) vraagt daar vervolgens advies aan. Ook het NPO-bestuur en de Raad voor Cultuur geven hun oordeel. Op basis hiervan wijst hij uiterlijk 31 juli een voorlopige erkenning toe, voor vijf jaar. Dan kan de aspirant-omroep op 1 januari 2021 beginnen met uitzenden; met een startbudget van 3,4 miljoen euro. Slob is van plan de komende concessieperiode een jaar later te laten ingaan, op 1 januari 2022. Als dat doorgaat, schuift het tijdpad ook op. Na vijf jaar kijkt de minister of de aspirant een volwaardige omroep mag worden. Momenteel zijn er drie aspirant-omroepen, die hopen op een A-status: WNL, PowNed (2010) en Human (2016). Om ze te helpen wil de minister het daarvoor vereiste ledental verlagen zodat ze zonder doorgroei, dus op 50.000, mogen blijven. „We hebben een open omroepbestel met geluiden van WNL en PowNed tot BNNVARA en VPRO, het nieuws en achtergronden van alle kanten”, stelt de NPO. „Los daarvan staat het in Nederland iedereen vrij om een omroep te beginnen.”