NU.nl stopt met factchecken Facebook

NU.nl heeft dinsdag bekendgemaakt dat het stopt met controleren of Facebook-berichten wel kloppen. De samenwerking liep volgens de redactie spaak omdat Facebook niet wil dat berichten van politici worden gecontroleerd in het kader van de vrijheid van meningsuiting.

Het controleren op onwaarheden begon in maart 2017, toen Facebook een programma lanceerde in verschillende landen. In Nederland startte een samenwerking met NU.nl en de Nieuwscheckers, waarbij gewerkt werd met studenten journalistiek van de Universiteit Leiden.

Als onwaar beoordeelde berichten werden niet verwijderd. Ze kwamen wel minder vaak voor in het nieuwsoverzicht van gebruikers en er werd een waarschuwing bij geplaatst. Eerder waren de Nieuwscheckers al met de samenwerking gestopt, vanwege onenigheid over de juridische aansprakelijkheid.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen persbureau ANP dat de organisatie van plan is „het programma in Europa - en hopelijk ook in Nederland - verder te blijven uitbouwen.” Facebook werkt nog samen met 55 partijen en controleert berichten in 45 talen.